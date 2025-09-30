15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Jovem morre afogado no Lago Pôr do Sol em Quatiguá

Vítima desapareceu nas águas da represa na manhã desta terça-feira e corpo foi localizado pela equipe de bombeiros

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/09/2025 às 14h41
Jovem morre afogado no Lago Pôr do Sol em Quatiguá
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

QUATIGUÁ - Uma tragédia abalou moradores do município de Quatiguá, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (30). Um jovem de 23 anos foi encontrado morto após se afogar no Lago Pôr do Sol. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, os agentes foram acionados por volta das 10h30 para prestar atendimento a uma ocorrência de afogamento após a vítima desaparecer nas águas do Lago Pôr do Sol, em Quatiguá.

Assim que chegaram no lago, testemunhas relataram aos bombeiros que o jovem estava nadando no lago junto com outras três pessoas quando apresentou dificuldades para continuar nadando e acabou submergindo na água.

Com isso, os mergulhadores deram início as buscas a partir do local onde foi relatado que o jovem foi visto pela última vez e, aproximadamente 45 minutos após o início dos trabalhos de resgate, o corpo do rapaz foi encontrado acerca de 4 metros de profundidade e a três metros da margem a represa. A vítima foi identificada como Dhioles Tapirape.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima e dar início das investigações sobre o caso.

