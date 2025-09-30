15°C 31°C
Bombeiros procuram jovem que se afogou em represa de Quatiguá

Primeiras informações dão conta de que um rapaz de 23 desapareceu após entrar na represa municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/09/2025 às 11h54
Foto: Divulgação.

QUATIGUÁ - Equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas em busca de um jovem de 23 anos que está desaparecido em uma represa do município de Quatiguá, no Norte Pioneiro, desde o início da manhã desta terça-feira (30).

De acordo com as primeiras informações, o jovem teria entrado na represa Municipal e não foi mais visto desde então. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e estão mobilizadas no local. As buscas contam com mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

A Folha segue acompanhando as buscas e mais informações serão divulgadas a qualquer momento.

