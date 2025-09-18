11°C 27°C
Alexandre Curi confirma pré-candidatura ao governo do Paraná: “É a minha vontade!”

Deputado afirmou que não vai se esconder atrás do discurso de que ainda é cedo e disse que está se preparando para assumir o Governo do Estado em 2026

Por: DAVI MARTINS Fonte: ASSESSORIA
18/09/2025 às 10h41 Atualizada em 18/09/2025 às 11h29
“enho dito abertamente que sou pré-candidato ao Governo do Estado. É a minha vontade, o meu desejo!”, disse o deputado. Foto: Assessoria

O clima político no Paraná já começa a se intensificar com a aproximação das eleições do próximo ano. Após o anúncio de que o governador Carlos Massa Ratinho Junior será o pré-candidato do partido à Presidência da República em 2026, cresceram as especulações sobre a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), ao governo do Estado. O deputado, por sua vez, confirmou com firmeza essa possibilidade, destacando que está se preparando para dar continuidade aos trabalhos realizados no Paraná.

Alexandre Curi confirmou de forma direta que é pré-candidato ao Governo do Estado em uma entrevista à rádio Banda B. Sem enrolação, Curi deixou claro que não pretende se esconder atrás do discurso de que ainda é cedo para tocar no assunto, e enfatizou o seu desejo em dar continuidade à gestão de Ratinho Junior.

“Eu sei que muitos políticos falam que ainda é cedo para falar em candidatura, não é o momento. Eu não! Tenho dito abertamente que sou pré-candidato ao Governo do Estado. É a minha vontade, o meu desejo!”, enfatizou Curi.

O deputado também destacou que tem viajado pelo Paraná para conhecer diferentes projetos e se fortalecer politicamente, destacando sua vontade em dar continuidade à gestão do atual governador.

“Estou me preparando muito para isso. Tenho viajado muito pelo Paraná para conhecer diferentes projetos para que eu possa chegar no ano que vem e, se o partido entender que o meu nome é a melhor opção, eu esteja pronto para assumir a gestão do governador Ratinho Junior”, disse o deputado com firmeza.

Alexandre Curi ainda apontou riscos em uma possível mudança no comando do Estado. “Seria muito ruim para o Paraná uma mudança radical, alguém que assuma o Governo do Estado e desfaça bons programas que estão acontecendo no Estado, e estanque esse crescimento. O Paraná tem muito a crescer ainda”, afirmou.

Durante a entrevista, Curi comentou sobre algumas das principais obras que estão sendo realizadas no Paraná, como a construção da Ponte de Guaratuba. Segundo ele, muitos outros projetos estão saindo do papel agora, e uma mudança radical poderia ter efeitos negativos. “É bom para o Paraná a continuidade dessa gestão do governador”, disse.

Curi ainda afirmou que “se eu tiver essa oportunidade, darei continuidade à gestão do governador Ratinho Junior”, enfatizou.

CANDIDATO FAVORITO

A pré-candidatura de Alexandre Curi só foi confirmada oficialmente nesta entrevista, mas seu nome já figurava como favorito antes do anúncio. Cerca de duas semanas atrás, o Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre as intenções de votos de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para o Governo do Estado em 2026, que demonstrou a preferência pelo deputado como candidato de continuidade do trabalho do governador Ratinho Junior.

Entre os citados, Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%, Darci Piana, com 8,8%, e Norberto Ortigara, com 3,4%. Na pergunta estimulada, quando o entrevistado escolhe um dos nomes apresentados entre diversos candidatos, Curi subiu para dois dígitos, com 10%. A pesquisa ouviu 1.005 eleitores da capital e 28 cidades do entorno, e tem índice de confiança de 95%.

