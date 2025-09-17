Projeto teatral emociona Quatiguá e valoriza a cultura local

Projeto deixou como legado a valorização da arte, da história e das tradições do município. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

QUATIQUÁ - A cidade de Quatiguá, no Norte Pioneiro, recebeu um importante projeto para homenagear e impulsionar sua cultura. O Projeto Coreografia Teatral: Quatiguá Entepassos e Patrimônios chegou ao seu encerramento, deixando como legado a valorização da arte, da história e das tradições do município.

Conduzido pelo professor e diretor teatral Maycon Cris, o projeto envolveu dezenas de crianças, que puderam vivenciar a arte como ferramenta de transformação e aprendizado. A iniciativa começou durante a antiga gestão municipal, administrada pela prefeita Adelita e do vice-prefeito Zé Vareta, momento em que foi dada a primeira oportunidade para que o trabalho teatral florescesse na cidade.

Segundo Maycon, através do teatro, as crianças foram ligadas à história, beleza e cultura da cidade, um feito que, para ele, se transformou em um ato de amor. “Transmitir às crianças e à comunidade as belezas e toda a inspiração dessa cidade, cheia de história e cultura, é um ato de amor e compromisso com o futuro”, enfatizou o professor.

Com o passar do tempo, o projeto ganhou continuidade e força sob a liderança da nova gestão, administrada pela prefeita Izilda e do vice-prefeito Crystian, que mantiveram o apoio e a confiança na importância da arte como política pública cultura.

Além do suporte das gestões, os moradores da cidade passaram a ser fundamentais para o projeto. Maycon conta que a população quatiguaense passou a acolher e incentivar o teatro através deste projeto e, para ele, esse acolhimento foi algo essencial.

“Quatiguá abraçou o teatro com amor, respeito e carinho. Esse é o verdadeiro combustível para que possamos seguir levando cultura e encantamento às novas gerações”, enfatizou.

Maycon ainda destacou que o encerramento do projeto não representa um ponto final, mas sim um marco que reforça a necessidade de manter viva a chama da arte. “As apresentações realizadas, cheias de emoção e simbolismo, mostraram como o teatro pode unir pessoas, despertar talentos e preservar a memória coletiva de um povo”, enalteceu.

Grato pela colaboração das gestões, participação dos moradores e pela oportunidade, Maycon ainda fez questão de destacar sua gratidão a Deus, pela inspiração e força diária. O professor também agradeceu pelas crianças que participaram do projeto, que para ele, são o futuro da arte teatral. “São como sementes de transformação através da arte teatral”, destacou.

Quatiguá se consolida, assim, como uma cidade que valoriza suas raízes, sua cultura e sua gente, reafirmando que investir em projetos culturais é investir na própria identidade do município.