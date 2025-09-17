Concurso Garota Canoagem fortalece tradição cultural e movimenta Tomazina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - O último domingo (14) foi de brilho, beleza e muita emoção em Tomazina, no Norte Pioneiro. O município sediou o Concurso Garota Canoagem 2025, evento que já virou tradição e que neste ano reuniu mais de 400 pessoas no Riverside Bar, espaço que integra o Parque das Corredeiras. A festa foi organizada pela ATOCA com apoio da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e de diversos patrocinadores locais e regionais.

Ao todo, oito jovens tomazinenses disputaram o título. Com coreografias ensaiadas, figurinos cheios de personalidade e muita simpatia, elas encantaram o público e deram trabalho aos jurados. A avaliação foi feita por cinco convidados de fora da cidade, que atribuíram notas para simpatia, beleza e desenvoltura.

Sofia Crisóstomo

Após três apresentações cheias de energia, com direito até a show pirotécnico, veio o momento mais esperado: a revelação das vencedoras. O título de Garota Canoagem 2025 ficou com Isabelly Vieira da Silva, que conquistou o público e os jurados. Em segundo lugar, recebendo a faixa de Princesa do Cinzas, ficou Kemilly Vitória Vieira. Já o título de Miss Simpatia foi para Sofia Crisóstomo, eleita pelo carisma no palco.

Kemilly Vitória Vieira

O evento vem crescendo a cada edição e atrai cada vez mais patrocinadores. “Isso mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido e nos fortalece para continuar trabalhando cada vez mais por Tomazina”, destacou Susimara Rocha Gomides, vice-presidente da ATOCA e uma das organizadoras do evento.

Para João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pantera, coordenador da canoagem no município, a realização é uma forma de unir tradição, esporte e cultura. “Na região existem vários concursos de rainha de rodeio, mas o Garota Canoagem tem o encanto e a identidade das nossas meninas, em um formato totalmente diferente”, afirmou.

O presidente da ATOCA, Emerson Gomides, também comemorou o sucesso da noite. “A região toda esteve presente e a repercussão foi incrível. Só tenho a agradecer à prefeitura, aos voluntários e patrocinadores que fizeram parte desta festa”, disse.

E a programação não para por aí. Emerson aproveitou para convidar a todos para o próximo grande evento: o Tomazina Springfest – 37º Baile da Canoagem, marcado para o dia 11 de outubro, no Parque das Corredeiras, com shows de Capital Inicial Cover Brasil, Grupo Toa Toa e DJ Nunes.