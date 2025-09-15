Carreta da Inovação chega em mais uma cidade da região nesta semana

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

FIGUEIRA - Nesta semana, a cidade de Figueira, no Norte Pioneiro, recebe as atividades de tecnologia, ciência, lazer e empreendedorismo da Carreta da Inovação. A ação é gratuita e acontece de terça-feira (16) a sexta-feira (19), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

Na cidade, as atividades serão realizadas em uma carreta itinerante, que estará estacionada na Praça Adhemar de Barros, prontamente equipada e preparada para receber moradores de qualquer idade que tenham interesse em participar das atividades.

Com duas unidades itinerantes, a Carreta da inovação já passou por 60 cidades do Paraná. A ideia é democratizar o acesso à inovação e a novas tecnologias para pessoas de todas as idades, por meio de oficinas, workshops, palestras e experiências práticas. Nesta semana, a outra carreta estará em Tibagi, nos Campos Gerais.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Segundo o secretário da Inovação e IA, o projeto representa uma oportunidade de aproximar e criar interesse de jovens e crianças sobre a carreira nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. “Para muitos, vai ser a primeira vez usando óculos de realidade virtual, ou vendo uma peça feita por meio de uma impressora 3D. Isso abre um caminho para ele, uma série de oportunidades para o futuro”, explica.

Os caminhões são adaptados como salas de aula, equipados com computadores, internet via satélite e recursos multimídia, além de impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital.