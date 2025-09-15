14°C 26°C
Pinhalão investe em saúde com novos equipamentos para unidades municipais

Prefeitura adquiriu novas autoclaves, deionizadores e seladoras para garantir mais segurança na esterilização dos equipamentos utilizados durante os atendimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/09/2025 às 16h27
Equipamentos vão fortalecer o atendimento na cidade. Foto: Reprodução/Instagram

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - A prefeitura de Pinhalão, no Norte Pioneiro, garantiu mais investimentos importantes para o atendimento da saúde pública na cidade. Com novos recursos, a cidade recebeu novos equipamentos que vão fortalecer a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), auxiliando em diversos serviços ofertados aos moradores.

Segundo informações divulgadas oficialmente pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde foi contemplada com equipamentos de quatro categorias de serviços, que serão utilizados no dia a dia de trabalho dos profissionais, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e segurança da população.

“Trabalhamos diariamente para melhorar as condições de trabalho dos servidores e, com isso, oferecer um atendimento cada vez melhor à comunidade”, disse a Secretaria.

Grande parte dos equipamentos adquiridos são voltados para esterilização dos aparelhos utilizados para curativos ou atendimentos odontológicos, garantindo que os pacientes não passem infecções uns para os outros de forma indireta.

Entre eles, estão as autoclaves, que são utilizadas para esterilizar os instrumentos utilizados nestes curativos e atendimentos. Com o uso correto, contribuem para a segurança de pacientes e profissionais, assegurando que todos os materiais estejam devidamente higienizados antes de cada procedimento.

Junto com as autoclaves, foram entregues diversos deionizadores de água, que fornecem água tratada para uso nas autoclaves, garantindo que a esterilização dos materiais seja mais segura. Esse processo é fundamental para reduzir riscos de contaminação e manter os padrões de higiene exigidos nas unidades de saúde.

Além destes equipamentos, também foram entregues seladoras, que têm papel complementar, pois são responsáveis por preparar e fechar os materiais que serão esterilizados nas autoclaves. Essa etapa garante que os instrumentos permaneçam estéreis até o momento do uso, mantendo a integridade dos atendimentos e reforçando os cuidados com a saúde da população.

Fora os equipamentos voltados ao cuidado com os pacientes, a Secretaria de Saúde também recebeu fogões destinados às unidades, que têm papel importante no preparo de alimentos para servidores e pacientes, contribuindo para o bom funcionamento diário das unidades de atendimento.

Com essas aquisições, a administração municipal demonstra foco na valorização da saúde pública e no suporte aos profissionais que atuam na linha de frente, fortalecendo a infraestrutura das unidades e assegurando um atendimento de maior qualidade à população de Pinhalão.

A Secretaria de Saúde destacou a importância da aquisição de cada um destes materiais, necessários para garantir a continuidade do trabalho eficaz e de qualidade prestado aos moradores. “Trabalhamos diariamente para melhorar as condições de trabalho dos servidores e, com isso, oferecer um atendimento cada vez melhor à comunidade”, afirmou a Secretaria.

