Pesquisa aponta alta aprovação e confiança na gestão de Luiz Eduardo Vanzeli em Pinhalão

“Vamos retribuir esta confiança dando continuidade a este trabalho visando melhorar cada dia mais a vida das pessoas”, disse o prefeito. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Uma pesquisa de opinião realizada pela empresa Ágili Pesquisas neste mês de setembro apontou que a população de Pinhalão está contente com os resultados apresentados nos primeiros meses da gestão do prefeito Luiz Eduardo Vanzeli e otimista com o futuro da cidade. Além da alta taxa de aprovação, o levantamento mostra que moradores têm reconhecido os investimentos realizados em áreas como saúde, educação, obras e agricultura.

De acordo com o estudo, mais de 83% dos entrevistados aprovam os trabalhos e investimentos conduzidos pela atual administração. Os moradores destacaram avanços na qualidade dos serviços públicos, com melhorias perceptíveis em saúde, assistência social, educação, obras públicas e agricultura.

A pesquisa também mostrou que o índice de confiança nas ações realizadas pelo prefeito e sua equipe também estão altas

Além da aprovação dos munícipes em relação aos trabalhos que vem sendo realizados pela prefeitura, a pesquisa também mostrou que o índice de confiança nas ações realizadas pelo prefeito e sua equipe também estão altas. Conforme o levantamento, 81,1% dos entrevistados disseram confiar nas decisões e ações que vem sendo realizadas para o desenvolvimento e melhoria da cidade.

Em entrevista a Folha, o prefeito Eduardo Vanzeli falou sobre os resultados e agradeceu a percepção por parte da população. “Ficamos felizes em saber que nossas ações estão sendo bem recebidas pela sociedade, afinal, o principal objetivo da gestão pública é promover o bem-estar da população. Acredito que isso acontece por que as pessoas estão percebendo melhorias pontuais no dia a dia, fruto de um trabalho que é realizado com dedicação e transparência”, comentou.

Vanzeli também falou sobre a confiança dos moradores do município nos trabalhos que vem sendo realizados por sua equipe de governo. “Temos uma equipe que trabalha em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Em pouco tempo de mandato, já conseguimos trazer projetos e ações importantes para Pinhalão, como a reforma dos prédios públicos, manter uma cidade limpa e a pavimentação da estrada que liga a cidade ao bairro da Lavrinha, uma obra que beneficia dezenas de moradores e produtores. São resultados na prática que passam confiabilidade para nossa população”, destacou.

As melhorias citadas pelo prefeito refletem um bom resultado na avaliação da população em relação a serviços essenciais, como as boas avaliações nos setores de Saúde e Assistência Social com bons índices de ótima ou boa, assim como nas áreas de obras públicas, infraestrutura, educação, agricultura, meio-ambiente, indústria e comércio entre outras.

Além do bom momento, a pesquisa também demonstra que as expectativas de que a atual gestão proporcione mais melhorias para o futuro do município, pois 43,5% declararam estar esperançosos quanto à continuidade do trabalho que vem sendo desempenhado pela atual gestão.

Mais de 83% dos entrevistados aprovam os trabalhos e investimentos conduzidos pela atual administração

O prefeito agradeceu a confiança em seu trabalho e da sua equipe de governo e garantiu que as ações em busca de desenvolvimento e melhorias irão continuar. “Ficamos contentes em ver que o nosso trabalho está gerando resultados e, principalmente, que estes resultados estão chegando até a população. Vamos retribuir esta confiança dando continuidade a este trabalho visando melhorar cada dia mais a vida das pessoas. Também vamos buscar o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade atraindo investimentos, fomentando a agricultura e incentivando a indústria e comércio para que tanto empresários, comerciantes e trabalhadores possam crescer junto com Pinhalão”, finalizou.

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 5 de setembro, com 160 entrevistas presenciais com moradores maiores de 16 anos.