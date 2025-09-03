14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Tomazina celebra 137 anos com programação cultural e festival de balonismo

Para marcar a data, a cidade preparou uma programação diversificada que reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e turísticas ao longo de todo o fim de semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/09/2025 às 17h15 Atualizada em 03/09/2025 às 17h22
Tomazina celebra 137 anos com programação cultural e festival de balonismo
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro, celebra neste sábado (6) seu aniversário de 137 anos de emancipação política e administrativa. Para marcar a data, a cidade preparou uma programação diversificada que reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e turísticas ao longo de todo o fim de semana.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As comemorações terão início já na sexta-feira (5), com a tradicional Feira da Lua, realizada no Parque do Trevo. O evento reunirá expositores locais e regionais, com destaque para a produção de alimentos orgânicos, queijos, milho verde, além de barracas de pastéis e espetinhos, que tradicionalmente movimentam a feira. A proposta é valorizar o trabalho dos produtores e oferecer à população opções de lazer e confraternização.

No sábado (6), data oficial do aniversário, a principal atração será o Festival de Balonismo, programado para o Parque Nicolly Godoi, conhecido como Parque das Corredeiras. A primeira atividade acontece logo ao amanhecer, às 6h30, com voo competitivo que reunirá pilotos de diferentes cidades. A expectativa é de que os balões tomem o céu da cidade, oferecendo um espetáculo visual para os moradores e visitantes.

Além da competição, o festival busca destacar o potencial turístico da região, marcada pelas belezas naturais do Rio das Cinzas e pelas corredeiras que fazem parte do cartão-postal local. O evento também é visto como oportunidade para estimular o turismo de aventura, atrair visitantes e consolidar Tomazina no circuito de eventos esportivos e turísticos do Paraná.

A administração municipal destacou que o calendário festivo foi planejado com o objetivo de atender diferentes públicos. Durante o fim de semana, haverá atividades culturais, apresentações artísticas e momentos de lazer para as famílias. A programação inclui ainda espaços gastronômicos e ações voltadas à valorização da identidade local.

Com a realização do Festival de Balonismo e das demais atividades comemorativas, Tomazina reforça sua imagem de cidade acolhedora, de forte ligação com a natureza e de resgate das tradições. A expectativa é de que as festividades ampliem a visibilidade do município e fortaleçam a integração da comunidade em torno da data histórica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Marcos Junior
SAÚDE Há 3 semanas

Atendimento do Cisnorpi em aldeia indígena de Tomazina completa um ano

Ação quinzenal do CAPS já realizou 254 procedimentos e registra avanços no tratamento de saúde mental da comunidade indígena Pinhalzinho

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Motorista foge de acidente sem prestar socorro e jovem morre no hospital

Colisão entre carro e moto aconteceu na PR-272 no trecho entre Tomazina e Siqueira Campos

 ATOCA conseguiu uma pontuação exemplar, se destacando entre as demais da competição. Foto: Divulgação
CAMPEÃ PARANAENSE Há 2 meses

Tomazina é campeã do Campeonato Paranaense de Caiaque Cross

Equipe da ATOCA garantiu a primeira colocação com vantagem na pontuação sobre os adversários e se prepara para mais três grandes competições neste ano

 Além de melhorar a circulação dos veículos, a pavimentação reduziu significativamente o aporte de sedimentos que chegam ao Rio das Cinzas, que abastece vários municípios do entorno. Foto: Itaipu/Divulgação
OBRA CONCLUÍDA Há 2 meses

Itaipu entrega obra de pavimentação de estrada rural em Tomazina

Obra melhorou o tráfego na região e reduziu o aporte de sedimentos no Rio das Cinzas

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Acidente com moto mata homem em Tomazina

Situação foi registrada na madrugada desta quarta-feira na PR422

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados