Tomazina celebra 137 anos com programação cultural e festival de balonismo

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro, celebra neste sábado (6) seu aniversário de 137 anos de emancipação política e administrativa. Para marcar a data, a cidade preparou uma programação diversificada que reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e turísticas ao longo de todo o fim de semana.

As comemorações terão início já na sexta-feira (5), com a tradicional Feira da Lua, realizada no Parque do Trevo. O evento reunirá expositores locais e regionais, com destaque para a produção de alimentos orgânicos, queijos, milho verde, além de barracas de pastéis e espetinhos, que tradicionalmente movimentam a feira. A proposta é valorizar o trabalho dos produtores e oferecer à população opções de lazer e confraternização.

No sábado (6), data oficial do aniversário, a principal atração será o Festival de Balonismo, programado para o Parque Nicolly Godoi, conhecido como Parque das Corredeiras. A primeira atividade acontece logo ao amanhecer, às 6h30, com voo competitivo que reunirá pilotos de diferentes cidades. A expectativa é de que os balões tomem o céu da cidade, oferecendo um espetáculo visual para os moradores e visitantes.

Além da competição, o festival busca destacar o potencial turístico da região, marcada pelas belezas naturais do Rio das Cinzas e pelas corredeiras que fazem parte do cartão-postal local. O evento também é visto como oportunidade para estimular o turismo de aventura, atrair visitantes e consolidar Tomazina no circuito de eventos esportivos e turísticos do Paraná.

A administração municipal destacou que o calendário festivo foi planejado com o objetivo de atender diferentes públicos. Durante o fim de semana, haverá atividades culturais, apresentações artísticas e momentos de lazer para as famílias. A programação inclui ainda espaços gastronômicos e ações voltadas à valorização da identidade local.

Com a realização do Festival de Balonismo e das demais atividades comemorativas, Tomazina reforça sua imagem de cidade acolhedora, de forte ligação com a natureza e de resgate das tradições. A expectativa é de que as festividades ampliem a visibilidade do município e fortaleçam a integração da comunidade em torno da data histórica.