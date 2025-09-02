Acidente entre moto e caminhão deixa jovem ferido na PR092

Redação - Folha Extra

GUAPIRAMA - Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão deixou um jovem de 19 anos ferido na manhã da segunda-feira (01). A colisão aconteceu na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Guapirama, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz e uma motocicleta Honda NXR 150. Conforme os dados colhidos no local, o motociclista seguia sentido ao entroncamento com a PR-218 quando acabou atingindo o caminhão que cruzava a pista da esquerda para direita.

Com a violência do impacto, o jovem que conduzia a motocicleta sofreu uma queda e teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o homem de 63 anos que dirigia o caminhão não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.