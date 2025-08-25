Vitória e derrota marcam mais uma rodada do Norte Pioneiro no Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze se aproxima cada vez mais do final da segunda fase. Neste sábado (23), foi finalizada a 8ª rodada da competição, ou quase, já que ainda falta um jogo para fechar a rodada. Desta vez, uma vitória e uma derrota resumem os jogos das equipes do Norte Pioneiro. Nesta rodada, apenas a equipe de Santo Antônio da Platina ainda não jogou, e vai realizar seu jogo no próximo sábado (30) em casa contra a Associação Capanema de Futsal.

Enquanto Santo Antônio da Platina ficou sem jogar, Siqueira Campos foi até São Jorge do Oeste, para enfrentar a equipe do São Jorge ADR Futsal, e a equipe de Andirá foi até a cidade de Campo Mourão para enfrentar o ABL Futsal. Destes jogos, apenas uma equipe conseguiu vencer.

A vitória da rodada ficou para a equipe de Siqueira Campos, que, representada pelo Barril Pro Tork, conseguiu uma vantagem ampla no placar, vencendo o São Jorge por 4 a 2, alcançando sua quinta vitória em oito jogos desta etapa da competição. Esta não é a primeira vez que as equipes se enfrentam. Na primeira, Siqueira Campos também venceu, em um placar de 5 a 1.

Por outro lado, enquanto a torcida do Barril celebrou a vitória, Andirá ficou para trás na competição. Enfrentando o ABL em Campo Mourão, a vantagem foi ampla para o adversário, que venceu o jogo em um placar de 4 a 1. Nesta etapa do campeonato, a equipe venceu quatro dos oito jogos disputados até agora.

Enquanto uma equipe celebrou a vitória e a outra lamentou a derrota, Santo Antônio da Platina segue empenhada em conquistar sua primeira vitória nesta segunda fase do campeonato. Até agora a competição não tem sido fácil para a equipe, que teve um empate como único resultado positivo.

No próximo sábado (30), a equipe recebe a Associação Capanema Futsal, em busca da sua primeira vitória. Com a realização deste jogo, estará oficialmente encerrada a oitava rodada da segunda etapa.

A próxima rodada, a nona, acontece apenas no sábado (06). Nesta rodada, Andirá vai até a cidade de Matelândia para enfrentar o ADEMA Matelândia Futsal, Santo Antônio da Platina joga em casa contra a equipe do Cruzmaltina Futsal, e Siqueira Campos recebe o Clube Atlético Campinense.