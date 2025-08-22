Kombi escolar é incendiada após assalto no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Uma cena de terror e desespero abalou a tranquilidade do Distrito Terra Nova, em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro, nesta quinta-feira (21). Uma kombi escolar, que transportava estudantes da cidade, foi alvo de um assalto a mão armada que terminou com o automóvel completamente destruído após um incêndio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu quando a motorista do transporte escolar seguia por uma estrada rural para buscar alguns estudantes. No caminho, ele foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. Armado com o que aparentava ser uma arma de fabricação caseira, o criminoso ordenou que o veículo parasse.

O assaltante, ameaçando as vítimas com a arma, exigiu que entregassem seus celulares e, em seguida, ordenou que todos descessem da Kombi e seguissem a pé, sem olhar para trás. Enquanto as vítimas se afastavam, ouviram o suspeito efetuar quatro disparos.

No entanto, após diligências, os policiais conseguiram encontrar o veículo, que estava completamente destruído por um incêndio. Ainda no local, os agentes tentaram localizar o indivíduo, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil também esteve no local e abriu investigação para apurar o caso.