16°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Kombi escolar é incendiada após assalto no Norte Pioneiro

Caso aconteceu em São Jerônimo da Serra, quando o motorista buscava estudantes em uma área rural

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 11h17
Kombi escolar é incendiada após assalto no Norte Pioneiro
Veículo ficou completamente destruído. Foto: Divulgação/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Uma cena de terror e desespero abalou a tranquilidade do Distrito Terra Nova, em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro, nesta quinta-feira (21). Uma kombi escolar, que transportava estudantes da cidade, foi alvo de um assalto a mão armada que terminou com o automóvel completamente destruído após um incêndio.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu quando a motorista do transporte escolar seguia por uma estrada rural para buscar alguns estudantes. No caminho, ele foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. Armado com o que aparentava ser uma arma de fabricação caseira, o criminoso ordenou que o veículo parasse.

O assaltante, ameaçando as vítimas com a arma, exigiu que entregassem seus celulares e, em seguida, ordenou que todos descessem da Kombi e seguissem a pé, sem olhar para trás. Enquanto as vítimas se afastavam, ouviram o suspeito efetuar quatro disparos.

No entanto, após diligências, os policiais conseguiram encontrar o veículo, que estava completamente destruído por um incêndio. Ainda no local, os agentes tentaram localizar o indivíduo, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil também esteve no local e abriu investigação para apurar o caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Homem foi preso em flagrante. Foto: GCM
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Há 9 horas

Homem bêbado bate na mulher, ameaça matá-la e acaba preso em Jaguariaíva

Segundo a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o homem ainda enforcou a vítima e ameaçou colocar fogo na casa

 Adolescentes foram flagrados fazendo uso de cigarro eletrônico dentro da sala de aula. Foto: 2° BPM
NO FLAGRA Há 11 horas

Estudantes são pegos fumando dentro da sala de aula em escola da região

Caso aconteceu no Colégio Estadual Hermínia Lupion, em Ribeirão do Pinhal, nesta quinta-feira (21)

 Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 13 horas

Homem é encontrado ensanguentado em casa e mulher bêbada acaba presa

Vítima foi socorrida pelo SAMU e transferida para hospital de Londrina; caso deve ser investigado

 Foto: Fábio Dias/EPR
FURTOU A MÃE Há 1 dia

Homem é preso por furtar dinheiro e documentos da própria mãe no Norte Pioneiro

Caso aconteceu na cidade de Congonhinhas, e o indivíduo ainda tentou fazer com que a mãe não formalizasse a denúncia

 Itens apreendidos durante a operação. Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso

Operação da Policia Civil e da GCM local e de Telêmaco Borba resultou na apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da prisão do indivíduo

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados