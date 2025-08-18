Santo Antônio da Platina sofre nova derrota e segue sem vencer no Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O pesadelo continua para a equipe de Santo Antônio da Platina na segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. Neste sábado (16), a equipe voltou a ser derrotada, chegando à sua sexta derrota na fase. Com o resultado, o time segue sem nenhuma vitória nesta fase da competição.

Enquanto as outras equipes do Norte Pioneiro seguem mantendo o ritmo entre vitórias e derrotas, a campanha do Platinense segue preocupante. Com a derrota deste final de semana pelo Cianorte, em um placar de 5 a 1, a equipe completou seis derrotas e apenas um empate, um saldo significativamente negativos.

Nas últimas rodadas, o time acumulou goleadas expressivas, como o 10 a 3 diante do ACGF de Ponta Grossa e o 6 a 0 contra o Capanema, além do revés mais recente para o Cianorte, que jogou em casa e não deixou o Platinense entrar no jogo.

Enquanto isso, as outras equipes do Norte Pioneiro tiveram destinos diferentes na rodada. O Andirá Futsal conquistou uma grande vitória fora de casa, superando o Atlético Teixeirassoarense por 5 a 1. Já a equipe de Siqueira Campos lutou, mas acabou derrotado em Goioerê pelo ADGG, em um duelo equilibrado que terminou 6 a 4.

Apesar da fase ruim, Santo Antônio da Platina ainda tem três partidas para tentar reagir e encerrar a sequência negativa. No próximo sábado (23), a equipe terá mais uma oportunidade de buscar sua primeira vitória, quando recebe a Associação Capanema Futsal no Ginásio Henrique Schimitch.

Enquanto isso, Andirá vai até Campo Mourão para enfrentar o ABL Futsal, e Siqueira Campos enfrentará a equipe do São Jorge ADR na cidade de São Jorge do Oeste. A expectativa é de que as equipes consigam bons resultados e avancem na competição.