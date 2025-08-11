5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Motorista foge de acidente sem prestar socorro e jovem morre no hospital

Colisão entre carro e moto aconteceu na PR-272 no trecho entre Tomazina e Siqueira Campos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 16h27
Motorista foge de acidente sem prestar socorro e jovem morre no hospital
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - Um grave acidente de trânsito registrado no fim da noite do último sábado (09) culminou na morte de um jovem de 22 anos. A moto que ele conduzia se envolveu em um acidente com um veículo na rodovia PR-272 em Tomazina, no Norte Pioneiro. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro e a vítima morreu no hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Siqueira Campos a Tomazina e envolveu uma motocicleta Honda XRE 300 e um automóvel não identificado.

Conforme os dados apurados pelos policiais, o motociclista seguia no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando, na altura do km 56 da rodovia, se envolveu em uma colisão lateral com o outro veículo que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, o jovem sofreu uma queda e teve ferimentos graves. Já o outro veículo fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao hospital de Tomazina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso segue sendo investigado e a polícia conta com o apoio da população para identificar o motorista e/ou veículo envolvido no acidente. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima através do telefone 190.

