Meninas do voleibol de Siqueira Campos são destaque no cenário paranaense

Equipes tiveram participação expressiva no campeonato paranaense e também nos Jogos Escolares

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 16h13
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Siqueira Campos teve dois destaques recentes no cenário esportivo paranaense, com participações expressivas no Campeonato Paranaense de Voleibol Sub-16 e na fase final dos Jogos Escolares do Paraná. As competições reuniram jovens atletas do município em disputas de alto nível técnico, promovendo intercâmbio esportivo e experiência competitiva.

No último sábado, a equipe Sub-16 de voleibol representou Siqueira Campos na etapa de Rolândia do Campeonato Paranaense. O time enfrentou Tomazina, sendo superado por 2 sets a 0, e Londrina, em partida definida por 2 sets a 1 para a equipe adversária. Durante o evento, os atletas tiveram a oportunidade de conhecer o ex-jogador Giba, campeão olímpico e mundial, que interagiu com a equipe e compartilhou mensagens motivacionais.

Já na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, realizada em Toledo, as atletas Malu, Estela e Julia, do Colégio Sagrada Família, representaram o município na categoria de 12 a 14 anos. A equipe venceu Maringá por 2 sets a 1 e enfrentou as campeãs estaduais em confronto equilibrado, encerrando a participação na 11ª colocação geral. O resultado marca a melhor campanha do município nessa etapa da competição estadual.

