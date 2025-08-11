Siqueira Campos avança, Andirá mantém equilíbrio e Santo Antônio da Platina enfrenta crise na Série Bronze

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze foi marcada por desafios para as equipes do Norte Pioneiro. Siqueira Campos conquistou uma vitória apertada, enquanto Andirá acabou derrotado em um duelo igualmente equilibrado, ambos com diferença mínima no placar. Já Santo Antônio da Platina, que não teve um bom desempenho até agora, sofreu mais uma dura goleada e vê sua campanha se complicar ainda mais na competição.

Apoiados pela torcida que lotou o ginásio, o Barril Pro Tork, representante de Siqueira Campos, garantiu mais uma vitória em casa. Diante do AEF Itap Futsal, a equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa para sair na frente e venceu por 2 a 1, somando mais três pontos importantes na tabela de classificação.

O Andirá Futsal, que vem mantendo um desempenho regular na competição, acabou derrotado em um confronto duro e equilibrado contra o Contorno Futsal, que teve a vantagem de jogar em casa. O jogo foi decidido pelo placar mínimo de 1 a 0 para os donos da casa. Na fase, a equipe soma três vitórias e três derrotas, mantendo campanha equilibrada.

Em contrapartida, Santo Antônio da Platina enfrentou mais uma derrota pesada nesta rodada, sendo goleada pelo ACGF Ponta Grossa por 10 a 3. Nesta fase da competição, a equipe acumula cinco derrotas em seis jogos disputados, além de um empate, complicando sua campanha.

Além do grande número de derrotas, o que mais preocupa são os placares sofridos por Santo Antônio da Platina. A equipe enfrentou duas goleadas expressivas nesta fase: a primeira na terceira rodada, quando foi derrotada por 6 a 0 pela Associação Capanema, e a segunda neste fim de semana, contra o ACGF Ponta Grossa. Nos demais jogos, as derrotas foram por diferença de um ou dois gols, demonstrando a garra e a determinação do time em buscar a recuperação apesar das dificuldades.

Enquanto Andirá mantém uma campanha equilibrada, com três vitórias e três derrotas, e Siqueira Campos se destaca com quatro triunfos e apenas duas derrotas, Santo Antônio da Platina enfrenta uma situação complicada na briga pela classificação nesta fase do campeonato.

No próximo sábado (16), as equipes do Norte Pioneiro voltam à quadra em busca de resultados positivos, desta vez atuando fora de casa. Santo Antônio da Platina enfrentará o Cianorte, Siqueira Campos tentará a vitória contra o Goioerê, e Andirá terá pela frente o Atlético Teixeirassoarense.