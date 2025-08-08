Pinhalão é contemplada com 20 casas do Minha Casa, Minha Vida

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Nesta sexta-feira (08), os moradores de Pinhalão, no Norte Pioneiro, receberam uma notícia para encher o coração de alegria. O município foi contemplado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e ganhará novas moradias que vão transformar vidas, trazendo mais conforto, dignidade e qualidade para o dia a dia da população.

De acordo com apuração da Folha, a cidade de Pinhalão foi contemplada com 20 novas casas, que já têm terreno à espera para receber as construções. Com essas moradias, dezenas de famílias terão a oportunidade de conquistar um lar próprio, garantindo mais segurança, conforto e dignidade no dia a dia.

A notícia, recebida diretamente pelo prefeito Luiz Eduardo Vanzeli nesta sexta-feira, foi motivo de comemoração. “É uma conquista muito grande. Quando se fala em projeto habitacional, trata-se do sonho de muitas famílias que não têm condições de ter a casa própria”, enfatizou o prefeito em entrevista com a reportagem.

Além da boa notícia, Luiz Eduardo ressaltou que a prefeitura segue empenhada em conquistar mais recursos para a construção de novas residências, ampliando ainda mais a qualidade de vida da população. “Estamos trabalhando para viabilizar outras moradias com o apoio do Governo do Estado, e tenho confiança de que vamos conseguir. Por enquanto, essas 20 casas já estão garantidas, e agora aguardamos novas conquistas”, afirmou.