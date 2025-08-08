9°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

A Cultura Siqueirense invadiu a 94ª Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde

“Nunca me senti tão parte desse festejo como nesta edição”

Por: DAVI MARTINS Fonte: Por Flávio Mello - Colunista da Folha
08/08/2025 às 09h56
A Cultura Siqueirense invadiu a 94ª Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde
“Infelizmente, não conseguimos levar todas as atividades, mas foi lindo mesmo assim”. Foto: Flávio Mello

por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

Foi um prazer!

Eu poderia encerrar esta crônica aqui mesmo — sim, um grande prazer. Nestes 27 anos em que conheço nossa linda Siqueira Campos, e nestes últimos oito em que participo ativamente da vida cultural do município, nunca me senti tão parte desse festejo como nesta edição.

Digo isso porque, por meio do Governo Municipal, a Cultura foi convidada a ocupar o estande da Prefeitura — uma vitrine dos feitos da gestão — com algumas de nossas oficinas. E foi o que fizemos. Infelizmente, não conseguimos levar todas as atividades, nem com a mesma qualidade, já que o espaço não permitia som alto e o declive do local dificultava as apresentações de dança. Mas foi lindo, mesmo assim.

Na literatura, distribuímos com orgulho nosso periódico A Gralha — por ora, o único jornal impresso dedicado 100% à divulgação da literatura e das artes em geral, valorizando artistas do município e da região.

Vale lembrar que uma importante rua, que dá acesso ao parque da festa, foi fechada para os artesãos e artistas de rua, da cidade e da região, exporem e venderem seus trabalhos. Pelo segundo ano consecutivo — e agora com respaldo legal por meio de decreto — esse direito foi garantido e a Secretaria Municipal de Cultura ofereceu apoio e estrutura para que pudessem trabalhar com dignidade e mostrar sua arte.

Na noite de sexta-feira, após a missa, o Grupo de Dança Gaúcha Alma Campeira encantou o público com quatro danças típicas do sul, lideradas pela talentosa e querida Rosivane Canedo — uma das parceiras mais constantes da minha gestão à frente da Cultura.

Também na sexta, parte da nossa querida Orquestra de Viola Siqueirense, coordenada pelo Maestro João Antônio, emocionou o público com um repertório que percorreu o cancioneiro sertanejo, num verdadeiro túnel do tempo cheio de afeto e nostalgia.

No sábado, tivemos a participação da Escola de Circo Siqueirense, coordenada pelo incrível Palhaço Salsicha (nosso Chefe de Divisão de Cultura, Wiber Willian). Crianças e adultos mostraram um pouco do que aprendem em nossas oficinas. Sem contar com as peraltices do Palhaço Pirulito, o Seu Carvalho, que roubou risadas do público.

Paralelamente, o Grupo Grifo de Fogo, liderado por Yuri Ishikiriyama e seu fiel escudeiro Luiz Gustavo Siqueira Landowski, levou um pouco da cultura medieval ao evento, com armaduras forjadas por artistas europeus em estilo real. Além da caracterização impecável, interagiram com o público e renderam belas fotos.

No domingo, para encerrar as intervenções artísticas, o Maestro Adimilson Gefuni emocionou com duas apresentações: primeiro com a Banda Municipal de Siqueira Campos, num repertório tocante e bem recebido, e depois em número solo, que foi amplamente elogiado.

Foi muito gratificante ver a alegria de nossos alunos, professores e artistas se apresentando. Digo com orgulho: foi mágico. Ouvir os inúmeros elogios do público só reforça que estamos no caminho certo.

Viver de arte não é fácil.

Não posso encerrar sem agradecer a dois grandes parceiros dessa caminhada: Vinicius Cardoso, nosso Diretor Municipal de Cultura, e Wiber Willian, Chefe da Divisão de Cultura.

Sem eles, tudo seria ainda mais difícil do que já é. Com sensibilidade, talento e comprometimento, ajudaram a tornar possível cada detalhe dessa intervenção cultural. São amigos, aliados e parte fundamental dessa engrenagem que faz a Cultura Siqueirense pulsar.

São nesses momentos que percebemos o quanto somos fundamentais na vida das pessoas. Nossa luta é árdua, mas é justa. Que a arte siga viva. Que a cultura siga pulsando.

A cultura vive.

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A Festa do Bom Jesus é, para mim, um espelho da alma siqueirense.
ENQUANTO HOUVER FÉ Há 1 semana

SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE

Enquanto houver fé, haverá festa: um agosto de amor e esperança em Siqueira Campos

 Triste pensar nisso, mais triste ainda é escrever esta crônica no dia de sua morte.
DESCANSE EM PAZ! Há 2 semanas

Ozzy Osbourne morreu, e daí?

Morreu o homem que foi — e continuará sendo — referência para milhares de músicos e fãs ao redor do mundo

 Enquanto cuidava dos detalhes da nossa vida, oferecendo o alimento quente e a água fresca, também nos dava algo mais valioso: cor, papel, lápis, livros.
SONHOS DE MENINO Há 3 semanas

O MENINO, O LIVRO E O GRIFO DE FOGO

Trazendo o passado para as mãos do presente

 Há muitas luzes na minha cabeça. Não me deixam dormir.
NÃO SEI O CAMINHO... Há 4 semanas

Há muitas luzes acesas na minha cabeça

Não me deixam dormir. Eu realmente não sei mais o caminho — então… só caminho.

 Precisamos tirar esse estigma de que cidade pequena é o fim do mundo.
“EITA VIDA BESTA!” Há 1 mês

Uma Cidadezinha Qualquer

Por que será que carregamos esse gosto amargo de achar que nossas cidades, por serem pequenas e interioranas, não são os melhores lugares do mundo?

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados