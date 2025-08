Siqueira Campos e Andirá mantêm embalo no Paranaense, enquanto Santo Antônio da Platina se complica com derrotas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze chegou ao fim. No último sábado (02), as equipes paranaenses chegaram à metade da segunda fase da competição, realizando o quinto jogo da etapa. Na região do Norte Pioneiro, os placares foram favoráveis para Siqueira Campos e Andirá, mas Santo Antônio da Platina levou mais um susto e pode ter a campanha complicada de agora em diante.

Nesta rodada, a única equipe que não jogou em casa foi Andirá, mas o fator não impediu que o time vencesse o adversário. Jogando contra a equipe do Seleto Maringá, no Ginásio Chico Neto, Andirá atropelou no placar, vencendo a partida por 4 a 1.

Já a equipe de Siqueira Campos, usou a vantagem de jogar em casa para vencer o São Lucas Futsal. Em uma partida com ampla vantagem da equipe siqueirense, o placar terminou em 5 a 1, garantindo mais uma vitória para o Barril Pro Tork.

Em contrapartida, a equipe de Santo Antônio da Platina começa a se complicar na competição. Desde o início da segunda fase até esta rodada, a equipe não conseguiu vencer. Desta vez, mesmo com a vantagem de jogar em casa, o time foi derrotado pelo Foz Futsal, em um placar mínimo, de 3 a 2, mas que pode complicar a equipe nas próximas rodadas.

PLATINENSE: UMA CAMPANHA DIFÍCIL ATÉ AGORA

A etapa do campeonato já chegou na metade, e o Platinense, representante de Santo Antônio da Platina, vive momentos difíceis. Sem nenhuma vitória nesta fase, a equipe perdeu quatro dos cinco jogos disputados, e o outro, terminou empatada.

Na primeira rodada, Santo Antônio da Platina perdeu de 4 a 2 para Ponta Grossa, e na segunda, empatou com Cianorte em um placar de 3 a 3. Embora os placares não estivessem ruins, a equipe suspirou e foi em busca da primeira vitória contra a Associação Capanema Futsal, mas foi surpreendida e atropelada em um jogo que terminou no placar de 6 a 0 para o adversário.

Ainda em busca da primeira vitória, a terceira derrota veio no jogo contra Cruzmaltina, que a venceu por 4 a 3, e nesta quinta rodada, a equipe inteirou a quarta derrota, perdendo de 3 a 2 para o Foz Futsal.

PRÓXIMOS JOGOS

Contudo, as equipes agora se preparam para a sexta rodada, que acontece no próximo sábado (09). Nesta rodada, Santo Antônio da Platina vai à Ponta Grossa para enfrentar o ACGF, enquanto Andirá enfrenta o Contorno, também na cidade de Ponta Grossa. Por outro lado, Siqueira Campos jogará na vantagem de ser o mandante novamente, enfrentando o Itap Futsal no Raulino Ceccon.