Paraná contará com quatro representantes na Copa do Brasil de 2026

Operário Ferroviário foi o campeão do Paranaense deste ano, e está na lista dos classificados para a Copa do Brasil 2026. Foto: André Jonsson / Divulgação OFEC

DA REDAÇÃO/ADI-PR - FOLHA EXTRA

Se tem algo que move a paixão da maioria dos brasileiros é o futebol. O esporte desperta uma variedade de emoções e arrasta multidões de torcedores apaixonados, que vivem cada jogo com intensidade e amor pelo clube do coração. Reconhecido mundialmente como o país do futebol, o Brasil abriga inúmeros campeonatos nacionais, entre eles a prestigiada Copa do Brasil, torneio disputado por clubes que atendem a critérios específicos de classificação. No Paraná, quatro equipes já garantiram suas vagas para a edição de 2026, evidenciando a força e o destaque do futebol paranaense no cenário nacional.

Ao todo, serão 92 clubes disputando pelo título da competição, e 76 já definiram as suas vagas. Do Paraná, o atual campeão, o vice e os semifinalistas do Campeonato Paranaense de Futebol já conseguiram suas vagas, e agora aguardam pelo início da competição, em busca da melhor campanha até o título de campeão.

Do estado, estão classificadas as equipes do Operário Ferroviário, que foi campeão da competição, da cidade de Ponta Grossa, o Maringá FC, da cidade de Maringá, que foi vice-campeão, e os semifinalistas Athletico Paranaense, de Curitiba, e o Londrina Esporte Clube, da cidade de Londrina.

No entanto, ainda restam 16 equipes para garantir a vaga, que serão preenchidas por campeões de competições nacionais e regionais, como a Série A, Série B, Copa do Nordeste e Libertadores. O Paysandu, campeão da Copa Verde, é o único clube já garantido diretamente na terceira fase da próxima temporada.

A Copa do Brasil 2025, por sua vez, segue em andamento e teve início das oitavas de final na última terça-feira (29), com o Botafogo vencendo o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Na quarta-feira (30), o CSA empatou com o Vasco da Gama sem gols, o Bahia venceu a equipe do Retrô por 3 a 2, o Cruzeiro empatou com o CRB, também sem gols, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a1, e o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, em um jogo polêmico na Neo Química Arena.

Dos jogos de ida, ainda restam os duelos entre São Paulo e Athletico Paranaense, jogo que começa às 19h30 desta quinta-feira (31), e Atlético-MG e Flamengo, que se enfrentam às 21h30. Na próxima semana serão realizados os jogos de volta, com início na quarta-feira (06).