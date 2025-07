Mulher em situação de rua dá tijolada na cabeça de idoso

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um idoso ficou gravemente ferido após ser atingido com uma tijolada na cabeça. O crime foi cometido por uma mulher em situação de rua nesta terça-feira (29) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, a guarnição recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um idoso apresentava um ferimento grave na região da cabeça após ser vítima de violência. Diante do chamado, os socorristas foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com um homem de 79 anos que apresentava sangramento na cabeça. Após realizar a avaliação do ferimento, foi constatado que ele apresentava um corte contuso em crânio. O idoso foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Seu quadro clinico não foi divulgado.

Ainda conforme as informações, a autora do crime teria sido uma mulher em situação de rua que arremessou um tijolo/paralelepípedo em direção a vítima. A suspeita estaria alcoolizada.

O caso foi comunicado as autoridades policiais.