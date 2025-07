Promessa do Norte Pioneiro assina com grande clube do futebol brasileiro

Para a prefeitura de Bandeirantes, o sucesso, o desenrolar da história de Davi, e o início desta trajetória servem como exemplo para outras crianças do município. “Sua história serve de inspiração para todas as crianças da rede municipal de educação, mostrando que, com dedicação e paixão, os sonhos podem se tornar realidade”, destacou a prefeitura.

Contudo, a dedicação de Davi é tanta nos treinamentos, tanto na capital paulista quanto na escolinha Braves, na ACEB e outros projetos de que faz parte, que sua família estuda a possibilidade de se mudar para a cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, no próximo ano, para que o garoto possa se dedicar integralmente aos treinos intensivos do clube.

Com seu desempenho, Davi foi convidado pelo olheiro para participar de uma semana de avaliação na capital paulista e, como esperado, o garoto impressionou o clube e, sem precisar de mais etapas de avaliação, foi convocado para compor a equipe sub-9 do clube. “Ele passou direto, sem precisar por outras etapas de avaliação”, comemorou a família de Davi, orgulhosa pela conquista.

Tudo começou em um amistoso em que o garoto jogou pelo time de Itambaracá contra uma equipe de Ribeirão do Pinhal. Em meio ao público que presenciou a disputa, um olheiro do São Paulo estava em busca de uma nova joia para o clube. Durante a partida, Davi teve um desempenho de destaque entre os outros jogadores, o que chamou a atenção do olheiro.

BANDEIRANTES - O sonho de muitas crianças brasileiras, inspiradas pela paixão nacional que é o futebol , é ser aprovado em uma peneira e vestir a camisa dos grandes times brasileiros. Em Bandeirantes , esse sonho se tornou realidade para o jovem Davi Lucca Vicente Segantini , de apenas 9 anos. Na última quinta-feira (24), ele assinou contrato com o São Paulo Futebol Clube e agora integra a equipe sub-9 do tricolor paulista.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

PARANAENSE DE KARATÊ Há 15 horas Cornélio Procópio recebe mais de 200 atletas em competição estadual de Karatê Município foi a sede do Campeonato Paranaense de Karatê da Federação Internacional de Karatê Shotokan Sul – Brasil (ISKF) no último domingo (27)

E-SPORTS NO INTERIOR Há 2 dias Campeonato inédito de jogos online chega a Siqueira Campos e promete agitar a região Evento será realizado no dia 17 de agosto, com entrada gratuita, premiação em dinheiro e jogos como Valorant, FIFA 25 e Mortal Kombat 11

SÉRIE BRONZE Há 2 dias Times do Norte Pioneiro fazem boas partidas, mas não evitam as derrotas na rodada do fim de semana Todas as equipes da região foram derrotadas na quarta rodada e, mesmo com placares apertados, os resultados podem dificultar a campanha na competição

NORTE PIONEIRO Há 1 semana Escola do Norte Pioneiro vai representar o Paraná nos Jogos da Juventude Alunos da EMEE Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, foram campeões no Futsal Paradesportivo Masculino, e garantiram a vaga nos Jogos