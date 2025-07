Cornélio Procópio recebe mais de 200 atletas em competição estadual de Karatê

DA REDAÇÃO/ODAIR MATIAS - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O último domingo (27) foi marcado por disputas intensas e competições vibrantes de karatê no município de Cornélio Procópio, região do Norte Pioneiro. A cidade foi a sede do Campeonato Paranaense de Karatê da Federação Internacional de Karatê Shotokan Sul – Brasil (ISKF), que reuniu centenas de atletas, amantes do esporte e entusiastas.

A competição foi realizada nas dependências do Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti, apelidado carinhosamente pelos moradores como Ginásio Gattinho, em uma parceria com a Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, a FECOP. Durante o dia de competições, o ginásio recebeu 200 competidores, de diversas cidades do estado, incluindo a própria cidade sede e municípios como Londrina, Paraíso do Norte, Bandeirantes, Jacarezinho e outros.

Com duelos intensos e vibrantes, as categorias de disputa abrangeram três grupos diferentes das categorias masculinas e femininas. Para disputar, os atletas foram divididos por idade, sendo as categorias abaixo de sete anos, para crianças entre cinco e sete anos de idade, de 18 a 44 anos, e acima de 45 anos. Na categoria acima de 45 anos, alguns participantes tinham até mais de 60 anos de idade.

No entanto, a movimentação esportiva do karatê no município não se deu apenas pela realização do campeonato. Cornélio Procópio também promoveu um curso técnico de karatê com o professor Rubem Cauduro, além de um exame de faixa para os atletas da modalidade no sábado (26).

Segundo o presidente da Associação Procopense de Karatê, Airton Graciano de Souza, o trabalho de ensinar a arte do karatê para as crianças e jovens do município vai muito além de ensinar golpes e táticas para lutar, mas reflete o compromisso com o respeito e disciplina da sociedade.

“Nesse mês, fizemos este evento em comemoração aos 43 anos da Associação. Fazemos um trabalho com crianças, enfatizando respeito à disciplina, perseverança e aos valores morais da pessoa para a sociedade”, destacou Airton.