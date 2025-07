Times do Norte Pioneiro fazem boas partidas, mas não evitam as derrotas na rodada do fim de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O último sábado (26) foi de resultados negativos para o Norte Pioneiro na Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Pela quarta rodada da segunda fase da competição, todas as equipes da região saíram derrotadas. Apesar dos placares apertados, as derrotas podem complicar a situação dos times na disputa.

Na rodada deste final de semana, apenas a equipe de Andirá teve a vantagem de jogar em casa. Em um jogo acirrado e difícil para os dois lados, a ADEMA Matelândia Futsal levou a melhor, vencendo Andirá em um placar de 5 a 4.

Em contrapartida, as equipes de Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina tiveram que ir à casa do adversário para disputar a rodada, e também acabaram sendo derrotadas. Siqueira Campos enfrentou o Clube Atlético Campinense, e acabou sendo derrotada em um placar de 1 a 0.

Já a equipe de Santo Antônio da Platina, foi até o município de Cruzmaltina, onde enfrentou o Cruzmaltina Futsal. Também em uma disputa acirrada, e com um placar semelhante, a equipe foi derrotada por 4 a 3.

SEGUNDA FASE: EQUIPES ENCONTRAM DIFICULDADES NA COMPETIÇÃO

Apesar de os placares da quarta rodada terem sido apertados e as equipes perderem por apenas um gol de diferença, o resultado negativo pode complicar a campanha dos times no campeonato, tendo em vista que a segunda fase da competição não tem sido fácil para as equipes.

Na estreia da fase, todas as equipes foram derrotadas. Santo Antônio da Platina perdeu de 4 a 2 para Ponta Grossa, enquanto Siqueira Campos foi atropelada em um placar de 6 a 1 para Itapejara D’Oeste. Andirá perdeu de 6 a 3 para o Contorno Futsal na estreia.

O segundo jogo das equipes teve resultados positivos. Santo Antônio da Platina empatou com Cianorte por 3 a 3, Siqueira Campos venceu Goioerê em um placar de 3 a 1 e Andirá teve vitória sob o Atlético Teixeirassoarense, em um placar de 4 a 3.

Na terceira rodada, Santo Antônio da Platina foi atropelada, perdendo de 6 a 0 para a Associação Capanema Futsal. Siqueira Campos venceu o São Jorge ADR por 5 a 1, enquanto Andirá venceu o ABL Futsal por 6 a 3.

PRÓXIMA RODADA

Contudo, apesar de um histórico instável neste início de fase, as equipes da região se preparam para a quinta rodada da fase, que acontecerá no próximo sábado (08). Nesta rodada, Andirá vai até a cidade de Maringá para enfrentar a equipe do Seleto Maringá, enquanto Santo Antônio da Platina jogará em casa contra a equipe do Foz Futsal. Siqueira Campos também jogará em casa, enfrentando o São Lucas Futsal.