Com R$ 8,7 milhões em investimentos do Governo, Pinhalão terá todas as ruas asfaltadas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - O município de Pinhalão, no Norte Pioneiro, foi contemplado com importantes investimentos para a infraestrutura urbana e rural, somando mais de R$ 8,7 milhões em recursos. O anúncio foi feito na última terça-feira (22), pelo secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, e pelo deputado estadual Do Carmo, ao lado do prefeito Luiz Eduardo Vanzeli e do vice-prefeito Paulo Paulino, que estiveram em Curitiba para assinar a emenda.

"Não teremos mais problemas com mato, poeira, sujeira, e vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população”

A maior parte do valor, R$ 8 milhões, será destinada a obras de pavimentação urbana. Segundo o prefeito Luiz Eduardo Vanzeli, o valor permitirá que a cidade seja completamente asfaltada, melhorando a qualidade de vida local. “Assinamos os R$ 8 milhões para pavimentação urbana, onde vamos conseguir pavimentar 100% do nosso município. Não teremos mais problemas com mato, poeira, sujeira, e vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito.

Além da pavimentação, mais de R$ 700 mil serão aplicados na aquisição de um novo caminhão basculante, que vai reforçar a frota da prefeitura. O objetivo é ampliar o atendimento, especialmente aos produtores rurais da região. “Vamos conseguir atender melhor os nossos produtores com esse caminhão”, disse Luiz. Além deste novo caminhão, o prefeito também destacou que, apenas neste ano, outros dois também foram adquiridos pelo município.

"Nunca vi um volume com tantos recursos para o nosso município”, enfatizou o prefeito Luiz Eduardo.

O prefeito também agradeceu aos responsáveis pela liberação dos recursos. “Quero agradecer ao Guto Silva, parceiro de longa data do município, ao deputado Do Carmo e ao governador Ratinho Junior pelas emendas. Eu, que acompanho a política já há um tempo, nunca vi um volume com tantos recursos para o nosso município”, destacou.

Prefeito Luiz Eduardo, secretário Guto Silva, deputado Do Carmo e o vice-prefeito Paulo Paulino na assinatura da emenda. Foto: Divulgação

Luiz Eduardo ainda destacou a importância da parceria do município com os parlamentares. “Estamos no caminho certo, com deputados que estão defendendo os interesses de Pinhalão e direcionando recursos jamais vistos em tão pouco tempo, e isso é só o começo”, afirmou o prefeito.

Guto Silva ressaltou o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento de Pinhalão. “É um compromisso nosso com o governador Ratinho Junior em poder pavimentar e levar asfalto novo para Pinhalão. O asfalto é uma maravilha, tira a população do pó, da poeira, e estamos muito felizes em poder contribuir com o município e cumprir com esse compromisso”, afirmou o secretário.

A iniciativa reforça os investimentos do Governo do Estado na melhoria da infraestrutura nos pequenos municípios, com foco na qualidade de vida dos moradores e no fortalecimento da economia local.