Equipes de Salto do Itararé e Japira são destaque estadual nos Jogos Escolares

Redação - Tá no Site

NORTE PIONEIRO - Os municípios de Salto do Itararé e Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistaram destaque na final estadual dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), encerrada neste sábado (19) em Foz do Iguaçu. As cidades subiram ao pódio nas disputas do futsal paradesportivo, reforçando o protagonismo regional no esporte inclusivo.

A Escola Municipal de Educação Especial Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, garantiu a medalha de ouro no futsal paradesportivo masculino, superando a equipe de Itaguajé na grande final. No feminino, a Escola Municipal de Educação Especial João Professor, de Japira, conquistou a medalha de prata após enfrentar Londrina na decisão.

A fase final dos Jeps reuniu mais de 6,3 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, representando mais de 200 municípios de todas as regiões do estado. A competição foi promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio da Secretaria da Educação e da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Durante oito dias, os participantes competiram em diversas modalidades esportivas, entre elas vôlei, basquete, handebol, atletismo, wrestling, xadrez, ginástica rítmica e categorias do paradesporto. As partidas foram transmitidas ao vivo pelo canal da Paraná Esportes, ampliando a visibilidade dos atletas e das delegações escolares.

As equipes campeãs das modalidades garantiram vaga nos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ocorrerão de 10 a 26 de setembro em Brasília. Já a próxima etapa dos Jeps, voltada a estudantes com idade entre 12 e 14 anos, será realizada no município de Toledo, entre os dias 1º e 9 de agosto.