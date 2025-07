Revelação do Norte Pioneiro assina contrato com o Palmeiras

Redação - Rádio Cabiúna

NORTE PIONEIRO - O atleta Gabriel Hitachi Tanaka Zangerolimo, de 17 anos, natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, foi oficialmente contratado pelas categorias de base do Palmeiras, uma das mais tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido como Biel entre familiares e amigos, o jovem iniciou sua formação esportiva nas escolinhas de futebol do município, sob orientação dos professores Luís e Pierro.

Gabriel atuava mais recentemente pelo Barretos Esporte Clube, na equipe Sub-17. Na temporada de 2025, o meia disputou 11 partidas e marcou três gols, demonstrando versatilidade e talento em campo. Seu desempenho chamou a atenção de olheiros do Palmeiras, culminando na assinatura do contrato com o clube paulista.

O momento da assinatura contou com a presença dos pais, Guinho e Akemi, da irmã Isadora e do primo Bruno, que acompanharam Gabriel na oficialização do vínculo com a equipe da capital. A família comemorou a conquista, que representa um marco importante na trajetória do atleta.

A base do Palmeiras, conhecida como "Academia de Futebol", é referência nacional e internacional na formação de jogadores. O clube é responsável por revelar diversos nomes que ganharam destaque no cenário esportivo brasileiro e mundial. Agora, Gabriel Hitachi passa a integrar esse seleto grupo de jovens talentos que buscam espaço no futebol profissional.

O jogador bandeirantense se junta a um projeto reconhecido pela estrutura, investimento e histórico de conquistas nas categorias de base. Com o novo desafio, Gabriel inicia uma nova etapa em sua carreira, representando o município de Bandeirantes e reforçando a presença de atletas do Norte Pioneiro no cenário esportivo nacional. O vínculo com o Palmeiras reforça a expectativa sobre o futuro do jovem meia e o potencial de crescimento na elite do futebol.