Norte Pioneiro tem vitórias no Paranaense, mas Santo Antônio da Platina segue sem vencer nesta fase

No último sábado (19), a bola rolou pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze, e não faltou emoção. Andirá e Siqueira Campos deram um verdadeiro show, vencendo com tranquilidade e sobrando em quadra. Já Santo Antônio da Platina viveu uma noite para esquecer, sendo duramente derrotada pelo adversário, em um placar avassalador para a equipe.

Na 11ª disputa do campeonato e terceira partida da fase atual, os times do Norte Pioneiro entraram em quadra determinados a conquistar mais uma vitória. No entanto, o Platinense Futsal, representante de Santo Antônio da Platina, enfrentou uma noite difícil. Em um confronto complicado diante da forte equipe da Associação Capanema Futsal, os platinenses foram superados por um expressivo placar de 6 a 0.

Em contrapartida, para as outras equipes da região a terceira rodada não foi complicada, e a noite do último sábado foi de comemoração em suas cidades. Siqueira Campos, representada pelo Barril Pro Tork, enfrentou a equipe de São Jorge ADR Futsal, e venceu o duelo por 5 a 1, marcando sua segunda vitória na fase.

Para a equipe de Andirá, representada pelo Andirá Futsal, a noite também foi de festa. Jogando em casa, a equipe alcançou mais uma vitória na competição, vencendo a equipe do ABL Futsal por um placar de 6 a 3.

COMEÇO DIFÍCIL E FOCO NA REVIRAVOLTA

O começo da segunda fase da competição não foi fácil para as equipes do Norte Pioneiro. Todas as equipes estrearam na fase com derrotas e placares extremamente negativos. Santo Antônio da Platina foi a equipe que menos sofreu na estreia, perdendo de 4 a 1 para a equipe de Ponta Grossa, enquanto as outras foram atropeladas pelos adversários.

Siqueira Campos estreou na fase contra a equipe de Itapejara D’Oeste, jogando fora de casa, onde perdeu por 6 a 1. Já a equipe de Andirá, que estreou jogando em casa, perdeu para o Contorno Futsal em um placar de 6 a 3.

No entanto, a segunda rodada teve uma reviravolta das equipes, que conquistaram suas primeiras vitórias na fase. Siqueira Campos venceu Goioerê por 3 a 1, enquanto Andirá venceu o Atlético Teixeirassoarense por 4 a 3, e Santo Antônio da Platina empatou com Cianorte.