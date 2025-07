Tomazina é campeã do Campeonato Paranaense de Caiaque Cross

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - O último final de semana foi marcado por mais uma conquista histórica para o setor esportivo de Tomazina, no Norte Pioneiro. Mais uma vez a equipe da Associação Tomazinense de Canoagem (ATOCA) levantou um troféu em competição oficial contra grandes equipes. Desta vez, a equipe foi campeã do Campeonato Paranaense de Caiaque Cross, na modalidade Olímpica, se destacando entre todas as outras equipes do Estado com uma pontuação exemplar.

A equipe, que já é reconhecida no Paraná por sua garra, dedicação e forte presença nas competições regionais, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais, foi até a cidade de Morretes, no Litoral Paranaense, para disputar a competição. Nela, a equipe se destacou com a maior pontuação geral, consolidando sua força entre as melhores equipes do Paraná.

“Nós já esperávamos esse resultado.."

De acordo com o treinador João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pantera, a equipe conquistou medalhas em todas as categorias que disputou, somando 1.175 pontos, se tornando a atual campeã da competição. À reportagem, Pantera destacou que a pontuação da equipe teve uma diferença significativa das outras, ficando com 150 pontos a mais do que a segunda colocada, que foi Foz do Iguaçu.

Pantera afirmou que o resultado era esperado, devido ao histórico de conquistas da equipe. “Nós já esperávamos esse resultado, pois nos eventos nacionais, onde são somados os pontos do Caiaque Cross e Canoagem Slalom, nós temos ficado sempre entre os três melhores clubes do Brasil, e se fosse somar apenas os pontos do Caiaque Cross, seríamos os campeões dos últimos três anos”, afirmou o treinador.

Como nesta competição os pontos não foram agrupados, a equipe conseguiu a medalha de ouro. “Como esse evento foi separado do Slalom, eu já contava com esse resultado”, enfatizou Pantera.

Equipe ainda vai disputar mais três grandes competições neste ano. Foto: Divulgação

No entanto, o desafio da equipe não para no Paranaense. Conforme explicou o treinador, a ATOCA terá três novos desafios ainda neste ano, que prometem ser desafiadores para os atletas. “Vamos disputar a Copa Brasil em setembro na cidade de Três Coroas (RS), o Paranaense de Canoagem Slalom, que acontecerá aqui em Tomazina no mês de outubro, e o Brasileiro, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro”, contou.

Contudo, com os destaques anteriores e o título de campeã neste ano, o presidente da Associação, Emerson Gomides celebrou os resultados. “Estou muito satisfeito com os resultados da nossa equipe, é um destaque muito importante para nós”, destacou o presidente.