Equipes do Norte Pioneiro conquistam os primeiros pontos na segunda fase do Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O último sábado (12) foi marcado pela realização da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. Com três equipes na competição, o Norte Pioneiro conseguiu suas primeiras vitórias na etapa, abrindo suas pontuações nesta segunda fase.

Os resultados positivos para as equipes vieram depois de uma estreia difícil na fase. Na primeira rodada, todas as equipes foram derrotadas, e em placares avassaladores para seus adversários. Contudo, com garra e dedicação, as equipes se recomporam e buscaram seus primeiros pontos na etapa, sendo que apenas uma equipe não conseguiu vencer, mas terminou o jogo com empate.

Nesta rodada, todas as equipes da região tiveram a vantagem de jogar em casa. A equipe de Andirá foi a primeira a jogar. Com o jogo iniciado às 19h30, a equipe enfrentou o Atlético Teixeirassoarense, e venceu em um placar de 4 a 3.

Já a equipe de Siqueira Campos, jogou às 20h30, em seu estádio. Contra a equipe de Goioerê, Siqueira Campos conquistou sua primeira vitória na etapa, vencendo o adversário em um placar de 3 a 1.

Em contrapartida, a única equipe que não conseguiu sua primeira vitória foi Santo Antônio da Platina que, apesar de também ter a vantagem de jogar em casa, empatou com a equipe de Cianorte em um placar de 3 a 3.

No entanto, estas foram apenas as duas primeiras rodadas da segunda etapa, e as equipes da região ainda tem oito jogos importantes pela frente. No próximo sábado (19), será realizada a terceira rodada da etapa, quando Andirá enfrentará a equipe do ABL Futsal, jogando em casa, e Santo Antônio da Platina vai à Capanema para enfrentar a Associação Capanema de Futsal. Siqueira Campos também jogará em casa nesta rodada, e enfrentará a equipe do São Jorge ADR Futsal.