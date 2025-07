Enfermeiras de Pinhalão participam de capacitação sobre atendimento infantil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Na última terça-feira (08), as enfermeiras do município de Pinhalão, na região do Norte Pioneiro, participaram do primeiro dia de uma capacitação voltada ao atendimento em saúde infantil. A formação teve como objetivo aprimorar os conhecimentos e práticas das profissionais no cuidado com crianças, reforçando diretrizes e protocolos atualizados da área. A capacitação teve continuidade na quarta-feira (09), e foi realizada no município de Santo Antônio da Platina.

Reunindo as enfermeiras em um ambiente de aprendizado e qualificação profissional, a capacitação teve seu tema voltado para a “Linha de Cuidado em Saúde da Criança”, um conjunto de ações e serviços organizados para garantir a atenção integral à saúde da criança, desde os mais novos até adolescentes, abrangendo diversas habilidades para garantir a segurança saudável das crianças.

Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde de Pinhalão destacou a importância da capacitação, enfatizando que, a partir dos conhecimentos obtidos, as crianças pinhalenses terão atendimento ampliando, e as profissionais responsáveis estarão mais aptas para o atendimento de qualidade. “A formação trouxe atualizações essenciais para qualificar ainda mais o atendimento prestado às nossas crianças”, destacou a secretaria.

Durante os dois dias de capacitação, as enfermeiras passaram por diversos processos, envolvendo desde os cuidados básicos até cuidados mais complexos com as crianças, sendo preparadas para atuar em diversas situações, garantindo assim, um atendimento mais seguro e mais qualificado para cuidar dos moradores.