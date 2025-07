Após tropeço na estreia, equipes da região buscam a primeira vitória na segunda etapa do Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após tropeçarem na estreia e começarem mal a segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze, as equipes do Norte Pioneiro entram em quadra neste sábado (12) prontas para a reação. Em busca dos primeiros pontos na etapa, os times prometem jogos eletrizantes e cheios de emoção para recuperar o fôlego na competição.

O primeiro jogo das equipes na segunda fase não foi fácil. A equipe de Andirá jogou em casa na estreia da etapa, mas perdeu em um placar de 6 a 3 para Contorno do Sul, enquanto a equipe de Siqueira Campos foi atropelada em um placar de 6 a 1 para a equipe de Itapejara D’Oeste. Com uma diferença menor no placar, Santo Antônio da Platina também foi derrotada, perdendo de 4 a 2 para Ponta Grossa.

No entanto, apesar da estreia ruim e dos placares avassaladores do primeiro jogo, este foi apenas o início da fase. Neste sábado, as equipes que estão representando a região entram em quadra novamente, e busca dos primeiros pontos na etapa, prometendo jogos cheios de emoção e disputas acirradas para se manterem vivos durante a fase.

Com os duelos já definidos, a equipe de Andirá jogará novamente em casa, enfrentando a equipe do Atlético Teixeirassoarense no Ginásio Morcegão. O jogo começará às 19h30. Santo Antônio da Platina também vai buscar a primeira vitória na etapa jogando em casa. O jogo acontecerá no Henrique Schimitch, contra a equipe de Cianorte às 20h30.

Também com o jogo marcado em casa, Siqueira Campos entra em quadra contra a equipe de Goioerê. O jogo está marcado para começar às 20h30, no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon. Com o segundo jogo, as equipes da região terão a oportunidade de reverter o mal começo de suas estreias.

O terceiro jogo da segunda fase acontecerá no dia 19. Nesta rodada, a equipe de Andirá vai enfrentar o ABL Futsal e Santo Antônio da Platina enfrentará a Associação Capanema Futsal, enquanto Siqueira Campos vai enfrentar a equipe São Jorge ADR Futsal.