Itaipu entrega obra de pavimentação de estrada rural em Tomazina

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A Itaipu Binacional fez a entrega oficial, nessa terça-feira (8), da pavimentação de um trecho de 2.700 metros da Estrada do Sapé, na zona rural de Tomazina, no Norte Pioneiro. O investimento da Binacional no empreendimento foi de quase R$ 550 mil, com contrapartida de R$ 1,4 mil do município.

A Estrada do Sapé é uma importante via usada pelos moradores do entorno e apresenta inclinações acentuadas, que dificultavam a manutenção e causavam problemas de tráfego em dias chuvosos – especialmente para o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária.

Além de melhorar a circulação dos veículos, a pavimentação reduziu significativamente o aporte de sedimentos que chegam ao Rio das Cinzas, que abastece vários municípios do entorno. Houve, ainda, valorização dos imóveis rurais da região.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Tomazina, Cezar Bueno de Melo, entre outras autoridades municipais. A Itaipu foi representada no evento pelo técnico Edison Antonio Poier, da Divisão de Apoio Operacional (ODRA.CD).