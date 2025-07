Equipes do Norte Pioneiro se classificam para a fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná

Fase Regional foi encerrada no último domingo (06), definindo as equipes classificadas para a Macro. Foto: SEES-PR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Fase Regional da 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (Japs) foi encerrada no último domingo (6), com a definição das equipes classificadas para a próxima etapa da competição: a fase Macrorregional. Representando o Norte Pioneiro, sete municípios garantiram vaga para a disputa, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de agosto.

As equipes classificadas são dos municípios de Jacarezinho, Figueira, Cornélio Procópio, Uraí, São Sebastião da Amoreira, Andirá e Santo Antônio da Platina. Eles estarão presentes nas disputas das modalidades de voleibol, handebol, futsal e basquetebol, todas na categoria 18+.

Cornélio Procópio foi a única cidade da região a se classificar em duas modalidades, passando no Handebol Masculino e no Basquetebol Feminino. Jacarezinho se classificou no Voleibol Masculino, enquanto Figueira conquistou a classificação no Voleibol Feminino. No Handebol Feminino, a classificada foi a equipe de Uraí, enquanto São Sebastião da Amoreira se classificou no Futsal Masculino. A equipe de Andirá conquistou a classificação no Futsal Feminino e Santo Antônio da Platina se classificou no Basquetebol Masculino.

Equipes se preparam para a Macrorregional, que será realizada entre 28 e 31 de agosto. Foto: SEES-PR

No entanto, as equipes destas sete cidades se preparam agora para disputar a Macrorregional, que será realizada em quatro sedes diferentes, sendo elas as cidades de Paranaguá, Jandaia do Sul, Goioerê e Palmas.

Promovidos pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte (SEES), com apoio das prefeituras dos municípios-sede, os Jogos Abertos do Paraná integram a política pública de incentivo ao esporte e ao desenvolvimento de atletas em todas as regiões do estado.

Nesta edição, a Fase Regional envolveu 13,2 mil participantes entre atletas e dirigentes, com a presença de 794 equipes representando 269 municípios paranaenses. As competições aconteceram em 12 cidades: Campo Largo, Prudentópolis, Jacarezinho, Rolândia, Mandaguari, Umuarama, Ubiratã, Planalto, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Medianeira e Marumbi.

De acordo com Cristiano Barros D’el Rei, diretor de Esportes da SEES, os Japs representam o ápice da jornada esportiva promovida pelo Governo do Estado. “Essa competição coroa o ciclo de desenvolvimento esportivo que começa na base com os Jogos Escolares, evolui com os Jogos da Juventude e culmina nos Jogos Abertos, onde atletas de diferentes gerações têm espaço para competir e representar seus municípios”, destacou.