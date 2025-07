Pinhalão recebe R$ 20 milhões de deputado estadual para obras e aquisição de maquinários

A cidade de Pinhalão, na região do Norte Pioneiro, tem um motivo para comemorar. Na última quarta-feira (02), o prefeito Luiz Eduardo Vanzeli anunciou que a prefeitura recebeu uma emenda de R$ 20 milhões do deputado estadual Paulo Rogério Do Carmo (UNIÃO), mais conhecido como Do Carmo. A emenda será utilizada para a realização de diversas obras, além da aquisição de maquinários e transportes públicos.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pelo prefeito do município, a emenda, que foi destinada em um valor significativo, será utilizada em mais de nove áreas para melhorar a qualidade de vida e oferecer mais segurança para os moradores. Entregue para a prefeitura, a emenda será utilizada para obras como pavimentação, reformas e aquisições para a frota municipal.

Conforme explicou o prefeito Luiz Eduardo, uma parte da emenda será utilizada para pavimentar todas as ruas do município, além de pavimentar todo o Distrito da Lavrinha. Outro projeto que receberá parte da emenda é a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila.

O prefeito ainda anunciou que o valor destinado pelo parlamentar será utilizado para que a prefeitura possa adquirir novos maquinários e reforçar a frota municipal. Com o valor, a prefeitura irá comprar novas máquinas, um trator agrícola, caminhões e também novos ônibus para atender os moradores.

Além disso, a verba ainda será utilizada para a construção e reforma de espaços recreativos, dando novas oportunidades de diversão para a população. Entre estes projetos estão as construções de quadras de areia e a reforma do Clube.

Com isso, a emenda do deputado Do Carmo será utilizada para melhorias na cidade de Pinhalão, impulsionando o crescimento do município e aprimorando a qualidade de vida dos moradores com medidas modernas, como as pavimentações.

Além de Pinhalão, o deputado Do Carmo anunciou mais R$7,8 milhões em investimentos para a cidade de Siqueira Campos, reforçando seu compromisso em auxiliar os municípios do Norte Pioneiro, dando às prefeituras a oportunidade de revolucionarem suas cidades.