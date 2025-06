Final de semana festivo reúne mais de três mil pessoas em Pinhalão

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

PINHALÃO – Entre os dias 20 e 22 deste mês, o município de Pinhalão, na região do Norte Pioneiro, foi o destino para quem ama a tradição da Festa Junina. Nestes dias, o município realizou três noites repletas de shows, comidas típicas, apresentações e muita diversão, trazendo o tradicionalismo da festança para os moradores, e reunindo cerca de três mil pessoas na cidade.

“Foi um evento fantástico”, destacou Vitor Gaspar.

Denominado como Arraiá Cultural de Pinhalão, o evento aconteceu no Distrito da Lavrinha e também no centro da cidade. “Foi um sucesso fora do normal nosso Arraiá. Podemos até comparar com os dias de rodeio aqui da cidade, de tanta gente que participou”, destacou o secretário de Esportes e Cultura, Vitor Gaspar.

O primeiro dia da festa, que aconteceu na sexta-feira (20), aconteceu no Distrito da Lavrinha, com diversas atrações culturais. Conforme explica Vitor, neste dia a Orquestra de Viola Siqueirense e o show de Roni e Banda foram as principais atrações, além das comidas típicas e apresentações escolares, que movimentaram o Distrito. “Foi a primeira vez que levamos um evento cultural neste sentido para o Distrito da Lavrinha, e foi um sucesso”, enfatizou Vitor.

"Precisamos resgatar nossa identidade cultural", destacou Vitor Gaspar. Foto: Divulgação

Já o segundo e o terceiro dias foram realizados no centro da cidade. No dia 21, Matheus Xavier foi o destaque da festança, além das apresentações típicas da Festa Junina. Fechando a programação, no domingo (22), a festa começou às 15h30 com apresentações da banda Pop Rock e Gabriele Azevedo. “Foi um evento fantástico”, destacou o secretário.

Em entrevista com a reportagem, Vitor destacou que a festa deste ano foi um incentivo para reviver a vida festiva do município. “Nós precisamos reviver as nossas festas, eventos e também nossa área esportiva. Precisamos resgatar nossa identidade cultural”, enalteceu.