Polícia Militar recupera joias e apreende adolescentes após furto em comércio de Pinhalão

Redação - Folha Extra

PINHALÃO - A Polícia Militar realizou uma ação rápida e integrada após um furto registrado na madrugada desta quarta feira (25) em um comércio de joias no município de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná. O crime envolveu o arrombamento de uma porta de vidro e a subtração de diversas peças confeccionadas em prata, como brincos, correntes, pulseiras e anéis. Um martelo, possivelmente utilizado para o acesso ao interior do local, foi encontrado próximo ao comércio.

Logo após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar intensificaram as diligências, contando com o apoio de unidades de municípios vizinhos. Informações repassadas de forma anônima auxiliaram na identificação dos suspeitos. Em diferentes pontos da região, foram encontrados indícios que ligavam os investigados ao crime, como vestimentas similares às utilizadas durante o furto. Uma motocicleta com sinal identificador parcialmente suprimido também foi localizada e apreendida.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

No município de Ibaiti, durante patrulhamento em área conhecida pela movimentação de tráfico de drogas, dois adolescentes foram abordados em posse de entorpecentes e várias joias. Os abordados confirmaram que os objetos eram oriundos do furto ocorrido em Pinhalão e mencionaram a participação de outros indivíduos na tentativa de venda das peças.

Entre os materiais apreendidos pelas forças policiais estão joias de prata e ouro reconhecidas pela vítima, 5,2 gramas de substância análoga à maconha, um celular, a motocicleta com adulteração no sinal identificador e o martelo utilizado no arrombamento.

A ação contou com apoio da Polícia Civil e resultou em avanços nas investigações, com a recuperação de parte dos bens furtados e o encaminhamento de envolvidos por atos infracionais relacionados ao furto e ao tráfico de drogas.