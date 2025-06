Adolescente de 14 anos mata os pais e irmão de três anos: “Faria tudo de novo”

Redação Folha Extra - G1 Notícias

BRASIL - Um crime bárbaro chocou o Brasil nesta quarta-feira (25). Um adolesce de 14 anos foi apreendido e confessou ter matado seus pais e o irmão de apenas três anos. O crime aconteceu no último sábado (21) em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e o menor foi apreendido pela Polícia Civil.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil fluminense, as investigações apontam que o menor matou os pais e o irmão devido aos genitores serem contra um relacionamento virtual que ele mantinha com uma jovem de Mato Grosso do Sul que ele conheceu em um jogo online. O estopim para a chacina seria o fato dos pais terem proibido o menor de viajar para conhecer a namorada.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O inquérito policial ainda aponta que o menor planejou o crime. Ele esperou os pais dormirem e utilizou uma arma do pai que o menor mantinha escondida embaixo da cama para executar o casal a tiros. Em seguida, o menor ainda executou o próprio irmão de três anos. Em depoimento, o menor ainda contou que arrastou o corpo dos pais e escondeu em uma cisterna na residência da família. Além disso, utilizou produtos de limpeza para limpar o sangue do local do crime.

Sem contato com o casal, parentes estranharam a situação e indagaram o menor sobre seus pais. Com isso, o adolescente disse que seu irmão havia engolido em caco de vidro e seus pais estavam com ele no hospital. Porém, a família desconfiou da situação por não ter contato com o casal e acionou a polícia que verificou os hospitais da região e não encontrou nenhum registro da criança de três anos nem de seus pais.

Diante das suspeitas, nesta quarta-feira os policiais estiveram na casa da família que fica no Distrito de Comendador Venâncio e, durante averiguação no local, as equipes suspeitaram ao encontrar manchas de sangue no colchão do casal, além de roupas ensanguentadas e os aparelhos celulares do casal dentro de uma bolsa. Ainda durante as buscas na casa, os policiais sentiram um cheiro forte vindo da cisterna.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar apoio a ocorrência e os corpos foram encontrados na cisterna. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher os corpos das vítimas.

Indagado sobre a situação, o menor confessou o crime e disse que “Faria tudo de novo”. Ele foi apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil. Ele deve responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Agora, a Polícia segue com as investigações a fim de esclarecer mais detalhes sobre o crime e a relação que o menor mantinha com a adolescente de Mato Grosso do Sul. Além disso, também foram encontradas pesquisas no celular do menor sobre como receber FGTS de pessoas falecidas.