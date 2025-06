Equipes do Norte Pioneiro são atropeladas e começam mal a segunda fase do Paranaense

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

A estreia na segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze foi um balde de água fria para as equipes do Norte Pioneiro. Com três representantes em quadra no último sábado (21), a região não conseguiu nenhuma vitória, e algumas equipes foram goleadas por seus adversários, marcando um início difícil nesta nova etapa da competição.

Com três equipes disputando a segunda fase do campeonato, o Norte Pioneiro estreou com derrotas na segunda fase da Série Bronze. Além de todas as equipes terem sido derrotadas, os placares foram avassaladores para os adversários, deixando as equipes da região em uma situação complicada neste início de fase, mas algo que pode ser revertido nos próximos nove jogos.

Na estreia na segunda fase, a equipe de Andirá enfrentou o Contorno Futsal em casa, mas foi derrotada em um placar de 6 a 3. Já a equipe de Siqueira Campos, representada pelo Barril Pro Tork, foi até Itapejara D’Oeste para estrear na fase, mas foi atropelada em um placar de 6 a 1, o placar mais desfavorável da equipe até o momento na competição.

Em Santo Antônio da Platina, a estreia também não foi fácil. A equipe jogou com a vantagem de estar em casa contra a equipe de Ponta Grossa, mas o fato de jogar na casa do adversário não impediu que Ponta Grossa vencesse, terminando a partida em um placar de 4 a 2, a menor diferença das equipes da região.

Contudo, a próxima partida, que marca a segunda rodada da fase e a 12ª da competição, acontece daqui a 20 dias, e as equipes do Norte Pioneiro vão em busca da primeira vitória na fase. Nesta rodada, que acontecerá no dia 12 de julho, todas as equipes da região vão jogar com a vantagem de estar em casa. Andirá vai enfrentar o Atlético Teixeirassoarense, Santo Antônio da Platina vai enfrentar Cianorte e Siqueira Campos fecha a rodada enfrentando Gioerê.