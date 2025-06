Equipes da região estreiam na segunda fase do Paranaense neste sábado

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

NORTE PIONEIRO - A segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze começa neste final de semana e promete movimentar as quadras do Estado com partidas acirradas, disputas vibrantes e o melhor do futsal paranaense. Entre os destaques da competição estão três equipes do Norte Pioneiro, que garantiram a classificação na primeira fase e agora seguem em busca de avançar na segunda etapa e continuar avançando no campeonato.

Neste sábado (21), as equipes de Andirá, representada pelo Andirá Futsal, Santo Antônio da Platina, representado pelo Platinense Futsal, e Siqueira Campos, representada pelo Barril Pro Tork Futsal, estreiam na segunda fase da competição. De acordo com a tabela disponibilizada pela Federação Paranaense de Futsal (FPFS), os primeiros confrontos das equipes da região já estão definidos e marcam o início de mais um capítulo na trajetória regional dentro do campeonato estadual.

Estreando na segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze, a equipe de Andirá será a primeira da região a jogar. A equipe disputará a estreia em casa, contra a equipe do Contorno Futsal. O jogo está marcado para ter início às 19h30 no ginásio Morcegão. Por outro lado, enquanto Andirá estreia em casa, Siqueira Campos vai estrear na casa do adversário. O primeiro confronto da equipe será contra Itapejara D’Oeste, que vai jogar no Papico às 20h00 deste sábado.

Contudo, a última equipe da região a estrear na segunda fase será Santo Antônio da Platina, que também vai jogar em casa contra a equipe de Ponta Grossa no ginásio Henrique Schimitch, às 20h30. Em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Matheus Campos Zurlo, presidente da Associação Platinense de Futsal, destacou a expectativa da equipe para a estreia, depois de uma semana de treinamentos intensivos e preparações técnicas para a disputa.

“A expectativa para a estreia é a melhor possível. Nosso time vem de uma semana muito boa de treinamento, então acreditamos que vamos fazer uma grande partida”, disse Matheus.

“Sabemos que o adversário é muito forte, uma das equipes favoritas para conquistar o acesso para a série prata, mas sabemos que, principalmente com o apoio dos nossos torcedores, podemos surpreender e conquistar um ótimo resultado”, enfatizou o presidente.

Contudo, nesta segunda rodada da competição, as equipes vão passar por mais 10 rodadas, com disputas acirradas e partidas vibrantes, movimentando as quadras do Paraná com o melhor do futsal do Estado.

A reportagem da Folha tentou entrar em contato com representantes das outras equipes da região, mas não obteve resposta até o momento.