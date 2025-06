Colégios da região avançam para a Fase Final dos Jogos Escolares

A fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) chegou ao fim no último domingo (15), determinando os colégios que vão disputar a Fase Final da competição. A macrorregional aconteceu em oito municípios do Estado e, no Norte Pioneiro, a cidade de Cornélio Procópio sediou os jogos da região. Durante cinco dias, a cidade recebeu mais de duas mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes escolares em busca da classificação para a Fase Final do campeonato.

Desde a última quarta-feira (11), Cornélio Procópio foi o palco das competições da região, reunindo cerca de 2.100 participantes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Jacarezinho, Ibaiti, Wenceslau Braz e da própria cidade sede, Cornélio Procópio, recebendo equipes do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Com garra e determinação, os atletas das mais diversas escolas da região lutaram e mostraram suas habilidades afim de participar da última fase, mas em cada modalidade, apenas uma escola teve a oportunidade de avançar na competição.

Durante os cinco dias da fase, os atletas disputaram nas mais variadas modalidades esportivas, como futsal, voleibol, basquetebol, handebol, vôlei de praia e diversas outras modalidades, incluindo esportes paradesportivos. Além disso, cada modalidade disputada possuiu duas categorias, separadas por faixas etárias, sendo elas para atletas entre 12 e 14 anos e para atletas entre 15 e 17 anos de idade.

Contudo, apesar dos esforços de todas as equipes apenas uma teve a oportunidade de avançar, em cada modalidade. No basquetebol masculino, na categoria de 15 a 17 anos, o Colégio Estadual Tia Ana Maria, da cidade de Santo Antônio da Platina foi o classificado, enquanto na categoria de 12 a 14 anos de idade da modalidade o classificado foi o Colégio Cívico-Militar (CCM) Olavo Bilac, da cidade de Jaguariaíva.

Ainda no basquetebol, porém na categoria feminino, o Colégio Estadual Águia Master, de Cornélio Procópio foi o classificado na categoria de 15 a 17 anos, enquanto na categoria para atletas de 12 a 14 anos de idade, quem avançou foi a Escola Rui Barbosa, também de Cornélio Procópio.

Na modalidade do futsal masculino, o Colégio ELO – Formação Integral, da cidade de Jacarezinho, venceu a macrorregional na categoria de 15 a 17 anos e também na categoria de 12 a 14 anos, avançando para a final nas duas categorias. Já no futsal feminino, quem avançou para a final na categoria de 15 a 17 anos foi o CCM João Paulo II, da cidade de Arapoti, enquanto na categoria de 12 a 14 anos de idade o Colégio Estadual Professora Margarida Franklin Gonçalves, de Ibaiti, foi o classificado.

As equipes classificadas vão disputar a Fase Final em julho, que acontecerá em Foz do Iguaçu e Toledo. Foto: Marcos Júnior

Nas disputas de handebol, o CCM Ruth M. Correa, da cidade de Ribeirão do Pinhal, avançou para a final nas duas categorias do masculino, enquanto no handebol feminino o Colégio Estadual Professora Regina Tokano, de Uraí, se classificou para a final na categoria de 15 a 17 anos, e o CCM Paulo M. Machado, também de Uraí, foi o classificado.

Já no voleibol, o Colégio ELO de Jacarezinho se classificou para a final na categoria de 15 a 17 anos do masculino, e o Colégio Estadual David Carneiro de Guapirama para a final da categoria de 12 a 14 anos. No voleibol feminino, os classificados foram o Colégio Estadual Carlos Gomes de Tomazina, na categoria de 15 a 17 anos, e o Colégio Estadual Leão Schulmann de Figueira, na categoria dos 12 aos 14 anos de idade.

No vôlei de praia, o Colégio Estadual Durval Ramos Filho, de Andirá, conseguiu a classificação na categoria de 15 a 17 anos do masculino, e o Colégio Estadual David Carneiro de Guapirama se classificou para a final da categoria de 12 a 14 anos. Na categoria dos 15 aos 17 anos da modalidade feminina do vôlei de praia, o Colégio Casucha, de Santo Antônio da Platina foi o classificado, enquanto na categoria dos 12 aos 14 anos a classificação foi do Colégio Estadual Sagrada Família de Siqueira Campos.

Cornélio Procópio também sediou as disputas do futsal paradesportivo na região. Na categoria masculino 15+ DI, o classificado foi o EMEE Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, enquanto no 12 a 14 DI, o classificado foi o EMEE Maria de Nazaré, da cidade de Jacarezinho. Já no futsal paradesportivo feminino, na categoria 15+ DI, o classificado foi o EMEE João Professor, de Japira, enquanto no 12 a 14 DI, a classificação ficou por conta do EMEE Maria de Nazaré, de Jacarezinho.

Vale ressaltar que todos estes colégios conquistaram a primeira classificação em suas modalidades e categorias disputadas, e agora se preparam para disputar a Fase Final de suas modalidades, que acontecerá no próximo mês. Os jogos da categoria entre 15 e 17 anos acontecerão em Foz do Iguaçu, enquanto os jogos da categoria de 12 a 14 anos acontecerão em Toledo.