Acidente com moto mata homem em Tomazina

Um homem morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto registrado na madrugada desta quarta-feira (18) na rodovia PR422 no trecho que passa por Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 04h00 e envolveu uma motocicleta Honda XRE 190 com Placas de Joaquim Távora. Conforme os relatos colhidos no local, um homem de 33 anos morreu após sofrer uma queda na altura do km 51 da rodovia.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso e o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituo Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.