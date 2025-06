Assembleia Itinerante realiza sessão especial em Campo Mourão durante a FATI

Campo Mourão recebeu pela primeira vez, na noite da última quinta-feira (5), a Sessão Especial da Assembleia Itinerante, promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná. A 23ª edição do programa ocorreu durante a Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação (FATI), um dos maiores eventos do setor na região. O objetivo da ação é aproximar o Poder Legislativo da população, interiorizando as atividades parlamentares.

Durante a solenidade, representantes de entidades públicas, privadas e da sociedade civil puderam dialogar diretamente com os deputados estaduais, apresentar demandas e propor melhorias para a cidade e região. A programação incluiu ainda homenagens a personalidades locais que se destacam em suas áreas de atuação.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), destacou o papel do Legislativo no desenvolvimento do Paraná e anunciou a instalação de uma unidade da TV Assembleia em Campo Mourão, em parceria com a Unespar, com o objetivo de ampliar a transparência e o acesso à informação sobre o trabalho parlamentar.

O secretário estadual da Agricultura, Marcio Nunes, também participou da sessão e anunciou a assinatura de convênios para impulsionar a produtividade agrícola no estado. A atuação conjunta entre governo e Assembleia foi ressaltada como essencial para o avanço das políticas públicas no campo.

Durante os pronunciamentos, diversos parlamentares manifestaram apoio às Apaes e instituições de educação especial, criticando a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.796, proposta por entidades nacionais, que questiona leis estaduais de apoio à modalidade. Deputados como Bazana, Evandro Araújo, Delegado Jacovós e Jairo Tamura garantiram que a ação não deve avançar.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Douglas Fabrício, a vice-prefeita Fátima Nunes, o presidente da Câmara Municipal Jadir Pepita e o presidente do Sindicato Rural, Cezar Bronzel. Também participaram os deputados estaduais Mauro Moraes, Luiz Claudio Romanelli, Ricardo Arruda, Adriano José, Alexandre Amaro, Anibelli Neto, Marcio Pacheco, Luis Corti e Dr. Lêonidas.

A sessão foi considerada um marco para Campo Mourão, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociais em defesa do desenvolvimento regional.