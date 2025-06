Reviravolta na Série Bronze pode desclassificar Siqueira Campos e levar Cornélio Procópio à próxima fase

Depois de dois meses de competição, a primeira fase da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal finalmente chegou ao fim. No último sábado (07), as 44 equipes paranaenses disputaram a última partida da fase, completando as 10 rodadas iniciais da competição e, no Norte Pioneiro, três equipes já estão classificadas para a segunda fase, mas o improvável ainda pode acontecer e Cornélio Procópio ainda pode se classificar.

Nesta última rodada, a única equipe que não disputou foi o Platinense Futsal, de Santo Antônio da Platina, que foi a primeira equipe da região que confirmou a classificação, ainda na 7ª rodada da competição. Por outro lado, enquanto o Platinense descansou, as outras equipes lutaram por mais um ponto. Andirá e Cornélio Procópio, representados pelas equipes do Andirá Futsal, e FECOP, se enfrentaram, enquanto a equipe do Barril Pro Tork, da cidade de Siqueira Campos, enfrentou a equipe de Ibiporã.

Embora tenha sido a última rodada, Cornélio Procópio entrou em quadra buscando sua primeira vitória na competição, mas depois de uma partida acirrada contra Andirá, a equipe perdeu novamente, em um placar de 8 a 7, encerrando sua participação sem nenhuma vitória nos oito jogos disputados. Vale ressaltar que a equipe também não conquistou nenhum empate, e foi derrotada em todas as disputas.

Já a equipe de Andirá conquistou mais um ponto na tabela de classificação com essa vitória, enquanto a equipe de Siqueira Campos terminou a rodada empatando com a equipe de Ibiporã, em um placar de 3 a 3.

Com o final de mais esta rodada, a pontuação das equipes da região, que compõem o grupo B junto com a equipe de Ibiporã, ficou da seguinte maneira: Ibiporã conquistou a liderança do grupo com 17 pontos, Siqueira Campos ficou em segundo lugar, com 15 pontos, Andirá ficou em terceiro lugar, também com 15 pontos, Santo Antônio da Platina ficou em quarto lugar, com 10 pontos, e Cornélio Procópio ficou em quinto lugar, com 0 pontos, fechando o grupo.

Cornélio Procópio não conseguiu a classificação, mas decisão pode mudar a pontuação do grupo e levar a equipe para a próxima fase. Foto: Redes Sociais

Com isso, a única equipe que não se classificou para a segunda fase foi Cornélio Procópio, mas uma decisão pode mudar completamente a história da equipe e garantir sua classificação. De acordo com informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a partir de uma fonte de dentro da competição, Siqueira Campos poderá pagar uma punição severa que deixará sua pontuação em -1, por ter disputado algumas partidas com um jogador que possuía penalidade por se envolver em uma confusão.

No entanto, com a punição, que poderá ou não ser aplicada, Siqueira Campos sairá da segunda colocação do grupo e ocupará o lugar de Cornélio Procópio, no final da tabela. Com isso, Andirá sobe para a segunda posição, Santo Antônio da Platina para a terceira e Cornélio Procópio consegue a classificação para a próxima fase. Mas vale ressaltar que esta decisão poderá ou não acontecer, tudo dependerá de um julgamento da organização do campeonato.

Contudo, enquanto a ansiedade traz o desconforto para Siqueira Campos e esperança para Cornélio Procópio, as outras equipes já pensam na próxima fase.