Acidente deixa dois adultos e uma criança feridos em Tomazina

Um acidente de trânsito do tipo capotamento deixou três pessoas feridas, entre elas, uma criança de oito anos. A situação foi registrada na madrugada da quinta-feira (05) na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 04h00 e envolveu um automóvel GM Astra com placas de Itaporanga, São Paulo. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia no sentido Siqueira Campos a Tomazina quando, na altura do km 45, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Com o acidente, dois adultos de 26 anos e uma criança de oito anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.