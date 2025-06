Assembleia vai debater a saúde física e mental dos profissionais da educação em Audiência Pública

A audiência “Adoecimento de Servidores e Educadores da Rede Pública do Paraná” será realizada no Auditório Legislativo (CCJ). Foto: Divulgação

No contexto das denúncias feitas pela Oposição sobre a degradação das condições de trabalho na educação da rede pública do Paraná, o deputado estadual Goura (PDT) realiza, nesta segunda-feira (9), das 9h às 12h, audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para discutir as causas do adoecimento físico e mental das e dos profissionais que integram a categoria.

O evento vai reunir pesquisadores, sindicatos, profissionais da educação e representantes de órgãos públicos, com o objetivo de expor dados, relatos e propor medidas concretas contra a precarização da carreira docente.

A audiência "Adoecimento de Servidores e Educadores da Rede Pública do Paraná" será realizada no Auditório Legislativo (CCJ), que fica no prédio do Plenário, 3º andar. A audiência será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, no canal oficial da Alep no YouTube e Facebook.

Epidemia

“Nós estamos vendo uma epidemia de adoecimento na educação, das nossas professoras e dos nossos professores. Essa audiência pública seria no dia 29 de abril, que é um dia de luta histórico desde 2015, mas a pedido do deputado Hussein Bakri e também da APP Sindicato, nós alteramos a data. Porém, ninguém imaginaria o fato que ocorreu na semana passada”, disse Goura ao se referir a morte da professora Silvaneide Monteiro de Andrade. A professora Silvanei de Monteiro, do Colégio Estadual Cívico-Militar Jayme Canet, em Curitiba, morreu de infarto aos 56 anos em pleno horário de trabalho na manhã do dia 30 de maio.

“A morte da professora Silvaneide deve nos trazer uma reflexão muito séria sobre as condições de trabalho que a rede pública está impondo aos profissionais. Por isso espero que os parlamentares, bem como os representantes do Governo do Estado estejam presentes para que a gente possa dialogar sobre essas condições. Não se trata apenas de apontar o dedo, se trata de buscarmos soluções de trabalho mais dignas”, observou Goura.

Exaustão

Na segunda-feira (2), durante sua fala na tribuna, Goura trouxe a seguinte citação de uma servidora da educação: “Estamos na exaustão. Condições indignas de trabalho. Alteraram o regime de trabalho dos pedagogos, diminuíram a hora atividade das professoras, aumentaram as demandas de trabalho, estabeleceram metas impossíveis para darmos conta”.

“E aqui a gente faz a crítica sim, da plataformização que está sendo colocada de cima para baixo como se fosse a panaceia para resolução dos problemas da educação do estado do Paraná”, apontou o deputado.

Encaminhamentos

Entre os encaminhamentos previstos pela audiência "Adoecimento de Servidores e Educadores da Rede Pública do Paraná" estão a aplicação de leis já existentes, a criação de uma pesquisa estadual sobre saúde docente, o reconhecimento da insalubridade da atividade educacional e a formação de uma rede institucional de proteção aos trabalhadores da educação.