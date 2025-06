Motorista perde controle da direção e atinge árvore após carro pegar fogo

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta quarta-feira (04) após um carro pegar fogo e o motorista perder o controle da direção vindo a atingir uma árvore. A situação aconteceu na rodovia PR-431 no trecho que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 e envolveu um automóvel Ford Fusion com placas de Cambará. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia no sentido Jacarezinho a Cambará quando o veículo teria pegado fogo, situação que fez com que o condutor perdesse o controle da direção e atingisse uma árvore as margens da rodovia.

Devido aos impactos da colisão, um homem de 38 anos que dirigia o veículo e outro de 36 anos que estava como passageiro tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e caminhados ao hospital de Cambará para receber atendimento médico.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.