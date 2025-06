Rodada do final de semana termina sem vitórias do Norte Pioneiro no Paranaense

No último sábado (31), as equipes do Norte Pioneiro entraram em quadra para disputar a penúltima partida da primeira fase da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Com a equipe de Cornélio Procópio descansando nesta rodada, nenhuma equipe da região conseguiu vencer os duelos da 9ª rodada da competição.

Com o peso de estarem próximos da última rodada, que vai finalizar a primeira etapa do campeonato e decidir quem passa para a próxima, a equipe de Andirá enfrentou Ibiporã, enquanto Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos se enfrentaram na rodada.

Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos ainda levaram a melhor. As duas equipes tiveram um jogo acirrado e difícil, com muitas chances e tentativas, mas poucos gols. O confronto entre as equipes terminou empatado, em um placar de 1 a 1.

Já a equipe de Andirá não conseguiu vencer Ibiporã e, por pouco também não terminou com o jogo empatado. A equipe foi derrotada em um placar de 3 a 2, e ficou com aquela sensação do “quase”.

Por outro lado, Cornélio Procópio não jogou, e evitou o que poderia ser a sua sétima derrota na competição. O desempenho da equipe vem sendo o pior da região, já que não conseguiu vencer nenhum dos jogos disputados até o momento.

Contudo, ainda resta a última rodada da competição, que acontecerá no próximo sábado (07). Na última rodada, Andirá e Cornélio Procópio se enfrentam, enquanto Santo Antônio da Platina descansa e Siqueira Campos vai enfrentar Ibiporã.

HISTÓRICO NA COMPETIÇÃO

A competição está acontecendo desde o dia 29 de março. Desde o início, as equipes vêm disputando entre si e buscando a qualificação para disputar a segunda fase da competição. Do Norte Pioneiro, Andirá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Cornélio Procópio estão disputando, sendo que Santo Antônio da Platina foi a primeira equipe a se classificar para a segunda fase.

O histórico da competição vem sendo equilibrado entre vitórias, derrotas e empates, pelo menos para a maioria das equipes da região. Santo Antônio da Platina, a única que já jogou suas oito partidas, venceu três, perdeu quatro e empatou uma. O destaque de suas vitórias foi na primeira rodada, aplicando 4 a 0 na equipe de Ibiporã. Já sua maior derrota foi na quarta rodada, quando perdeu de 6 a 0 para Siqueira Campos.

Já a equipe de Siqueira Campos, jogou apenas sete jogos, mas o resultado de suas disputas é positivo. A equipe perdeu apenas uma partida, venceu quatro e empatou as outras duas. A maior de suas vitórias foi em cima de Santo Antônio da Platina, no placar de 6 a 0. Já a sua maior e única derrota foi para Andirá, em um duelo pela segunda rodada, que terminou em um placar de 6 a 2, mas a resposta deste duelo veio na sétima rodada, que terminou no mesmo placar, mas a favor de Siqueira Campos.

Por outro lado, Andirá também vem de um saldo positivo, entre vitórias e derrotas. Das sete partidas disputadas pela equipe, quatro terminaram em vitórias e três em derrotas. Sua maior vitória foi contra Siqueira Campos, em um placar de 6 a 2, mas, em contrapartida, sua maior derrota também foi para Siqueira Campos, no mesmo placar.

Em contramão das outras equipes, Cornélio Procópio não teve um histórico favorável na competição. Desde a primeira rodada, a equipe luta pela primeira vitória, e vai em busca dela no próximo sábado. As derrotas mais avassaladoras foram na primeira rodada, quando jogou contra Siqueira Campos e perdeu por 7 a 2, e na terceira rodada, quando jogou contra Ibiporã e perdeu de 6 a 1. Já os outros jogos da equipe foram perdidos por diferenças de um e dois gols.