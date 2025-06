Pinhalão recebe o primeiro Encontro de Jovens do Agro nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (05), a cidade de Pinhalão, na região do Norte Pioneiro, realizará a primeira edição do Encontro de Jovens do Agro, um evento que nasce da necessidade de influenciar e incentivar os jovens do meio rural a permanecerem no campo com inovações, métodos facilitados e acessíveis e a troca de experiências para o fortalecimento da sucessão rural.

“Reunir a juventude rural é essencial para fortalecer o sentimento de pertencimento, valorizar a vida no campo e abrir caminhos para que esses jovens tenham acesso a políticas públicas, como o crédito fundiário”, disse Paulyene Elis Santos Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão, à reportagem da Folha.

A iniciativa, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e de Esportes, acontecerá na manhã da próxima quinta-feira, com início às 08h00 no Clube AERP de Pinhalão. Segundo o Sindicato, o evento será aberto para todos os jovens, entre 16 e 29 anos de idade que vivem ou têm interesse em atuar no meio rural, tanto moradores da cidade quanto de outros municípios.

Conforme explica o Sindicato, o principal objetivo do encontro é reunir e engajar os jovens do meio rural, apresentando informações sobre o crédito fundiário voltado para a juventude. Além de engajar os jovens, o encontro buscará motivar eles a permanecerem no campo, promovendo interação, troca de experiências e também o fortalecimento da sucessão rural.

Segundo a presidente do Sindicato, e organizadora do encontro, Paulyene Elis Santos Souza, esta primeira edição do encontro simboliza o início de uma construção coletiva em torno do futuro do nosso campo. “Reunir a juventude rural é essencial para fortalecer o sentimento de pertencimento, valorizar a vida no campo e abrir caminhos para que esses jovens tenham acesso a políticas públicas, como o crédito fundiário”, disse à reportagem da Folha.

Paulyene também destaca que o evento será a oportunidade ideal para a troca de experiências e informação, visando investir no conhecimento para que a agricultura do município continue alicerçando a economia local e regional.

“Precisamos investir em conhecimento, oportunidade e sucessão rural, para que a agricultura do nosso município continue forte, inovadora e nas mãos de quem ama e vive a terra. A presença da juventude neste evento, mostra que há vontade, energia e compromisso com o agro e com o desenvolvimento de Pinhalão. E cabe a nós, como instituições, garantir que esses sonhos tenham apoio para se concretizarem”, destacou.

Além da troca de experiências, conhecimentos e conversas para influenciar os jovens a continuarem no meio rural, o encontro contará com uma participação especial da secretária de Juventude da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (FETAEP), que levará contribuições significativas sobre o papel da juventude na agricultura familiar e nas políticas públicas voltadas para o campo.

Para participar, os interessados podem procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão para mais informações ou comparecer diretamente ao local do evento, no barracão do Clube da AERP. Para entrar em contato com o Sindicato, os interessados podem utilizar o WhatsApp (43) 9622-8487. Vale ressaltar que as vagas não são ilimitadas, mas estão abertas para jovens de Pinhalão e de outras cidades da região.