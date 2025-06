Peregrinação Caminhos dos Anjos pode entrar no calendário oficial de eventos do Paraná

A peregrinação Caminhos dos Anjos, que percorre 106 quilômetros por sete municípios das regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná, poderá se tornar uma rota oficial do turismo religioso e integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado. Dois projetos de lei com esse objetivo foram protocolados na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Tercilio Turini.

O trajeto parte da Catedral de Londrina e passa pelos municípios de Ibiporã, Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio e Santa Mariana, finalizando no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Criada em 2015, a caminhada pode ser realizada em qualquer época do ano, geralmente em três a quatro dias, com percurso em áreas rurais. A principal edição ocorre anualmente em setembro, mês em que a Igreja Católica celebra o Dia de São Miguel Arcanjo, no dia 29.

A proposta é que a peregrinação passe a fazer parte do calendário turístico e religioso oficial do Estado, com destaque especial para a celebração no Santuário de Bandeirantes, que atrai fiéis de diferentes regiões. Em 2024, uma das edições foi realizada durante o feriado prolongado de 1º de maio, reunindo centenas de participantes.

A organização da rota é feita pela Associação Caminhos dos Anjos, fundada em 2023. A entidade é responsável pela estrutura de apoio aos peregrinos, oferecendo estadia, alimentação, suporte médico, recepção nos municípios e atividades religiosas. Os dirigentes Walfrido Barbosa e Adriano Loiola afirmam que o objetivo é consolidar a peregrinação como uma das maiores do Brasil.

O deputado Tercilio Turini destaca que o turismo religioso tem forte apelo espiritual e social, além de movimentar a economia local com a oferta de hospedagem, alimentação, comércio e serviços. A oficialização da rota e a inserção no calendário estadual devem estimular investimentos nos municípios envolvidos, especialmente no Norte Pioneiro, ampliando a visibilidade nacional e internacional do circuito.

Mais informações estão disponíveis no site da associação: https://caminhhosdosanjos.com.br.